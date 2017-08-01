Конте одобрил предложение «Челси» по Окслэду-Чэмберлену в размере 25 миллионов

«Челси» в ближайшее время может пополниться полузащитником «Арсенала» Алексом Окслэдом-Чэмберленом. Сообщается, что синие готовят предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего игрока. Такое решение было одобрено главным тренером команды Антонио Конте.

Нынешний контракт англичанина с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года. Футболист отказался его продлевать, так как хочет иметь больше игрового времени.

В минувшем сезоне Окслэд-Чэмберлен принял участие в 45-ти поединках во всех турнирах, записав в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.