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    Конте одобрил предложение «Челси» по Окслэду-Чэмберлену в размере 25 миллионов

    «Челси» в ближайшее время может пополниться полузащитником «Арсенала» Алексом Окслэдом-Чэмберленом. Сообщается, что синие готовят предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего игрока. Такое решение было одобрено главным тренером команды Антонио Конте.

    Нынешний контракт англичанина с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года. Футболист отказался его продлевать, так как хочет иметь больше игрового времени.

    В минувшем сезоне Окслэд-Чэмберлен принял участие в 45-ти поединках во всех турнирах, записав в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    01.08.2017 16:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 августа 2017, 01:09

      Полная ересь!

      0
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 1 августа 2017, 19:53

      Не внушает доверия источник

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 августа 2017, 18:24

      ему все еще 23??? а вроде так давно играет за канониров

      0
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > Аристократ Олжик 1 августа 2017, 20:58

      рано начал играть в 18 уже шаву задвинул в запас

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 1 августа 2017, 17:22

      а в Челси у него будет куча времени игрового? скорее ещё меньше станет

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      Рейтинг: +800

      forward33 1 августа 2017, 17:18

      И что? кто его отпустит за 25 млн, там за Баркли просят 50.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 1 августа 2017, 17:03

      Зачем? скамейку греть?

      0
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