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  • Конте одобрил предложение «Челси» по Окслэду-Чэмберлену в размере 25 миллионов

Конте одобрил предложение «Челси» по Окслэду-Чэмберлену в размере 25 миллионов

1 августа 2017, 16:57
7

«Челси» в ближайшее время может пополниться полузащитником «Арсенала» Алексом Окслэдом-Чэмберленом. Сообщается, что синие готовят предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего игрока. Такое решение было одобрено главным тренером команды Антонио Конте.

Нынешний контракт англичанина с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года. Футболист отказался его продлевать, так как хочет иметь больше игрового времени.

В минувшем сезоне Окслэд-Чэмберлен принял участие в 45-ти поединках во всех турнирах, записав в свой актив шесть голов и 11 результативных передач.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Окслэд-Чемберлен Алекс
Комментарии (7)
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Xiko
1501596213
Зачем? скамейку греть?
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forward33
1501597107
И что? кто его отпустит за 25 млн, там за Баркли просят 50.
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dolf666
1501597338
а в Челси у него будет куча времени игрового? скорее ещё меньше станет
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Аристократ Олжик
1501601046
ему все еще 23??? а вроде так давно играет за канониров
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Пикап96
1501606381
Не внушает доверия источник
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Pourport
1501625388
Полная ересь!
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