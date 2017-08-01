Широков: «Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит»

Экс-капитан сборной России, а ныне Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о матчах третьего тура РФПЛ. По его словам, рано после столь короткого промежутка времени, прошедшего с начала чемпионата, делать выводы о претендентах на титул.

«Спартак» выиграл первый домашний матч, что и должен был сделать, несмотря на то что соперник был непростым. Разбирая игру с «Краснодаром», все отталкиваются от второго тайма. Но ведь был и первый, в котором была абсолютно равная игра. «Краснодар» до перерыва имел не меньше шансов, чем «Спартак». И забей гости первыми, еще не ясно, как повернулась бы игра. «Спартак» реализовал свои возможности, а «Краснодар» – нет. Поэтому «Спартак» во втором тайме получил преимущество. Он умеет и любит играть на контратаках, что во втором тайме и продемонстрировал.

«Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит». «Ахмат» в предыдущие годы неплохо выступал, но с приходом Олега Кононова, надеюсь, станет еще большей силой. Что он и доказывает началом чемпионата. «Ахмат» старается играть так же, как «Краснодар» во времена Кононова. Футболистов, которые могут исповедовать этот футбол, там хватает. «Локомотив» тоже имеет свои козыри. Хотя, возможно, в его ударном старте присутствует элемент удачи. В любом случае глупо после трех туров судить о том, кто претендент на чемпионство. Через три тура все может перевернуться с ног на голову», – сказал Широков.