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  • Широков: «Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит»

Широков: «Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит»

1 августа 2017, 12:34
42

Экс-капитан сборной России, а ныне Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о матчах третьего тура РФПЛ. По его словам, рано после столь короткого промежутка времени, прошедшего с начала чемпионата, делать выводы о претендентах на титул.

«Спартак» выиграл первый домашний матч, что и должен был сделать, несмотря на то что соперник был непростым. Разбирая игру с «Краснодаром», все отталкиваются от второго тайма. Но ведь был и первый, в котором была абсолютно равная игра. «Краснодар» до перерыва имел не меньше шансов, чем «Спартак». И забей гости первыми, еще не ясно, как повернулась бы игра. «Спартак» реализовал свои возможности, а «Краснодар» – нет. Поэтому «Спартак» во втором тайме получил преимущество. Он умеет и любит играть на контратаках, что во втором тайме и продемонстрировал.

«Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит». «Ахмат» в предыдущие годы неплохо выступал, но с приходом Олега Кононова, надеюсь, станет еще большей силой. Что он и доказывает началом чемпионата. «Ахмат» старается играть так же, как «Краснодар» во времена Кононова. Футболистов, которые могут исповедовать этот футбол, там хватает. «Локомотив» тоже имеет свои козыри. Хотя, возможно, в его ударном старте присутствует элемент удачи. В любом случае глупо после трех туров судить о том, кто претендент на чемпионство. Через три тура все может перевернуться с ног на голову», – сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Ахмат Локомотив Широков Роман
Комментарии (42)
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pato08
1501580400
_____ зенит априори претендент на золото, потому что это Газпром ______
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turist82
1501580954
зенит - фуфло, потому что он - зенит.
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rubinovyi2
1501581481
Может вы там,в РФС сразу и обьявите Зенит чемпионом?
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Тазит
1501581725
Вот именно! Зенит претендует потому-что Зенит, Спартак потому-что Спартак, ЦСКА потому-что ЦСКА... Потому-что все схвачено... И лишь Ахмат и Краснодар потому-что играют в качественный футбол!
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Shpion23
1501582422
Ещё лет 11 назад эта фраза звучала бы оч смешно)
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Диктор
1501583245
Ну на место в тройке он обязательно будет притендовать,как впрочем и последние годы.
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VVM1964
1501584273
" И забей гости первыми, еще не ясно, как повернулась бы игра. " - ТАК МОЖНО ГОВОРИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ПРО ЛЮБОЙ МАТЧ . К ЧЕМУ СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ ? ПОФИЛОСОФСТВОВАТЬ ОХОТА ?
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zlobny_zenitos
1501584631
Не ссорьтесь фанаты))) Обвинять друг друга в том чего вы на самом деле не знаете (судьи, давление и т.п.) нет смысла. Давайте смотреть футбол и болеть каждый за своих и все!))) Я вот лично уверен, что никто никого не покупает и судьи косячат не по умыслу, а просто потому что их уровень такой. Да и они просто боятся... Когда большой матч типа ЦСКА-Спартак или Зенит-Спартак и т.п. Для них это уже мандраж...они боятся накосячить, потому что понимают, что их потом затравят и все))) Посмотрите как в Грозном судят...я не думаю, что уважаемый Р. Кадыров кого то покупает...просто судьи реально бздят там судить... сколько там раз вытаскивали или убивали матчи... Вот и все. У нас очень слабые судьи. Нет практически ни одного нормально. Посмотрите, что их УЕФА или ФИФА приглашает судить...нет! Иногда 2-3 человек берут, просто потому что регламент требует и все... И это показатель на мой взгляд.
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zlobny_zenitos
1501584867
А матч Спартак - Краснодар был просто великолепным! Приятно смотреть! И мне лично очень радостно, что у нас растут команды и не одна, не две а больше. Это значит будет интересный чемпионат. Будет борьба. Я с удовольствием пойду 6 августа на стадион и буду смотреть, болеть и БАЛДЕТЬ! Потому что будет интересно и круто! И прекрасно, что наш чемпионат не превращается в болото как на Украине, где 2 команды есть, а остальное просто для количества! Живите футболом, эмоциями, радуйтесь!
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Kotofey75
1501586750
... именно поэтому это и помойка
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