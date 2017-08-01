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    Широков: «Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит»

    Экс-капитан сборной России, а ныне Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о матчах третьего тура РФПЛ. По его словам, рано после столь короткого промежутка времени, прошедшего с начала чемпионата, делать выводы о претендентах на титул.

    «Спартак» выиграл первый домашний матч, что и должен был сделать, несмотря на то что соперник был непростым. Разбирая игру с «Краснодаром», все отталкиваются от второго тайма. Но ведь был и первый, в котором была абсолютно равная игра. «Краснодар» до перерыва имел не меньше шансов, чем «Спартак». И забей гости первыми, еще не ясно, как повернулась бы игра. «Спартак» реализовал свои возможности, а «Краснодар» – нет. Поэтому «Спартак» во втором тайме получил преимущество. Он умеет и любит играть на контратаках, что во втором тайме и продемонстрировал.

    «Зенит» – априори претендент на золото, потому что это «Зенит». «Ахмат» в предыдущие годы неплохо выступал, но с приходом Олега Кононова, надеюсь, станет еще большей силой. Что он и доказывает началом чемпионата. «Ахмат» старается играть так же, как «Краснодар» во времена Кононова. Футболистов, которые могут исповедовать этот футбол, там хватает. «Локомотив» тоже имеет свои козыри. Хотя, возможно, в его ударном старте присутствует элемент удачи. В любом случае глупо после трех туров судить о том, кто претендент на чемпионство. Через три тура все может перевернуться с ног на голову», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2017 12:34
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +571

      RJM555 2 августа 2017, 18:14

      сам же подтвердил что он глупый......че говорил зачем говорил........

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 августа 2017, 14:25

      ... именно поэтому это и помойка

      -1
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 13:54

      А матч Спартак - Краснодар был просто великолепным! Приятно смотреть! И мне лично очень радостно, что у нас растут команды и не одна, не две а больше. Это значит будет интересный чемпионат. Будет борьба. Я с удовольствием пойду 6 августа на стадион и буду смотреть, болеть и БАЛДЕТЬ! Потому что будет интересно и круто! И прекрасно, что наш чемпионат не превращается в болото как на Украине, где 2 команды есть, а остальное просто для количества! Живите футболом, эмоциями, радуйтесь!

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 13:50

      Не ссорьтесь фанаты))) Обвинять друг друга в том чего вы на самом деле не знаете (судьи, давление и т.п.) нет смысла. Давайте смотреть футбол и болеть каждый за своих и все!))) Я вот лично уверен, что никто никого не покупает и судьи косячат не по умыслу, а просто потому что их уровень такой. Да и они просто боятся... Когда большой матч типа ЦСКА-Спартак или Зенит-Спартак и т.п. Для них это уже мандраж...они боятся накосячить, потому что понимают, что их потом затравят и все))) Посмотрите как в Грозном судят...я не думаю, что уважаемый Р. Кадыров кого то покупает...просто судьи реально бздят там судить... сколько там раз вытаскивали или убивали матчи... Вот и все. У нас очень слабые судьи. Нет практически ни одного нормально. Посмотрите, что их УЕФА или ФИФА приглашает судить...нет! Иногда 2-3 человек берут, просто потому что регламент требует и все... И это показатель на мой взгляд.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zlobny_zenitos 1 августа 2017, 17:41

      " Давайте смотреть футбол и болеть каждый за своих и все!)"
      Да мы же не против.Давайте ещё разделим деньги выделенные Газпромом Зениту, на 16 команд ,и нам ещё интересней будет болеть за своих

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > андрей андреев 1 августа 2017, 17:47

      Дружище, ну к чему это? Не надо сваливаться опять в это пике... Ну ты хочешь сказать, что тот же Федун (вице - президент Лукойла) с зарплаты накопил на акции Спартака? (клуб стоит по оценкам около 80 млн.) Или нефть, на которой Лукойл живет не народная? Может хватит этих выкриков? Может Евгений Леннорович откладывал с получки по 3 тыс руб и купил ЦСКА? Или 70% команд РФПЛ, которые просто живут на деньги региональных бюджетов это не тоже самое. Все одинаково у всех. А вы все опять наезжаете на Зенит и Газпром. Посмотри сколько Газпром вкладывает в спортивную инфраструктуру страны всей! Строит спорт центры, бассейны, площадки, вкладывает в футбол, хоккей, баскетбол...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zlobny_zenitos 1 августа 2017, 19:24

      " Все одинаково у всех."
      Это из серии-"Все равны,но некоторые ровнее".Да я особо и не хочу "сваливаться в это пике". Вас же не переубедишь.Вы серьёзно считаете ,что всё правильно.Что"Газпром вкладывает в спортивную инфраструктуру страны всей! Строит спорт центры, бассейны, площадки, вкладывает в футбол, хоккей, баскетбол".... Да мы ваш Газпром видим только на квитанциях.А насчёт строит....Это госкомпания. Государственная.А если Государство ничего не строит,то нафиг оно нужно! Но ,соглашусь,спорить бесполезно.(Это как с москвичами,которые думают,что их высокий уровень жизни от их умения работать)))).А вот выражать собственную точку зрения имеем право.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > андрей андреев 1 августа 2017, 19:31

      Вам не нравятся законы - измените их! Не можете? Подчиняйтись им.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Gullit 76 1 августа 2017, 22:37

      Примерно так же Сталин с Гитлером говорил,Изменить можно что то при СВОБОДНЫХ и ЧЕСТНЫХ выборах.Дайте-изменим

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > андрей андреев 1 августа 2017, 22:45

      Вообще - то это Сократ сказал.Остальные просто пытаются использовать.И где ты видел выборы абсолютно свободные и честные?Во сне? Это заведомо невозможно.То что для тебя свободно для многих тюрьма и наоборот.И что значит дайте-изменим?Кто даст?и что?Можешь?Вперёд!Изменяй!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Gullit 76 2 августа 2017, 17:10

      Я не говорил про АБСОЛЮТНО. А честные и свободные были даже при вашей жизни(лет в 13-15),1989 по-моему год.В думу(первую)прошли много умных и честных людей.Сахаров и т.д.И я это видел.Когда любой человек мог прийти на участок и смотреть как считают голоса и ЛЮБОЙ человек мог баллотироваться.Ну,почти любой.
      А насчёт "дайте-изменим".Дайте норм.выборную систему и народ изменит эти законы,выбрав своих представителей во власть.А не представителей власти.Вот тогда и вперёд!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > андрей андреев 2 августа 2017, 19:35

      Да это тысячу раз уже было - приходят во власть наивные юнцы - уходят прожженные карьеристы."Дайте норм.выборную систему" - да давали уже!Каждую смену власти.И к чему это привело?А что изменилось,кто систему изменил?Ведь это те же самые честные и умные сделали.Это бессмысленная беседа - как только попадают во власть забывают все свои мечты и обещания.Своя рубашка ближе к телу.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Gullit 76 3 августа 2017, 19:56

      Ну,например,изменил систему М. Саакашвили.Если будет СМЕНЯЕМАЯ власть,есть шанс ,что придёт один нормальный.При несменяемой этого шанса нет!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > андрей андреев 3 августа 2017, 20:26

      Саакашвили международный преступник, он после себя только трупы и выжженную землю может оставить.Тем более он в открытую работал по указке сша,как и Ющенко и ещё пол мира.И это сменяемая власть?Или всем нужна только видимость(как в сша)?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Gullit 76 3 августа 2017, 21:40

      Нуууу...."По указке" США работают такие страны как-Норвегия(1 место в мире по уровню жизни),Австралия(2-е),Швеция(3-е) и т.д. Но мы никогда не пойдём на это,и правильно,будем сидеть в ..опе на 60-ом месте,между Доминиканой и Румынией.Рядом с ЦЫГАНАМИ))))

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      Рейтинг: +8019

      nik55 1 августа 2017, 13:36

      Широков --мозги появились ?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > nik55 1 августа 2017, 17:42

      Пресс-секретарь)))

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 13:28

      Ахмат(Терек) будет высоко в таблице Кононов хороший тренер

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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 августа 2017, 13:27

      Ну на место в тройке он обязательно будет притендовать,как впрочем и последние годы.

      2
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 1 августа 2017, 13:13

      Ещё лет 11 назад эта фраза звучала бы оч смешно)

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 августа 2017, 13:10

      Всё правильно, Рома....ишь раскудахтались про претендентов, ещё толком чемпионат не стартовал)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 августа 2017, 13:02

      Вот именно! Зенит претендует потому-что Зенит, Спартак потому-что Спартак, ЦСКА потому-что ЦСКА... Потому-что все схвачено... И лишь Ахмат и Краснодар потому-что играют в качественный футбол!

      -2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Тазит 1 августа 2017, 14:10

      Аххаха, ну ты насмешил))), ты и вправду других причин не видишь!?

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