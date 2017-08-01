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  • Каррера знает, что делать, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом

Каррера знает, что делать, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом

1 августа 2017, 07:05
29

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) заявил, что претендентов на чемпионство в этом сезоне стало больше. По словам итальянца, он знает то, как снова привести красно-белых у титулу.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Игра Зе Луиша при «стандартах» у своих ворот, смещения Комбарова в центр – это то, над чем вы работали именно под «Краснодар»?

– Все, что ребята показывают на поле, отрабатываем на тренировках, исходя из соперника. Мы знали, что встретимся с сильным клубом, который, скорее всего, будет играть вертикальными передачами через центр, поэтому старались как можно плотнее закрыть его и заставить «Краснодар» действовать через фланги.

– Перед выездом к «Зениту» у вас больше уверенности или тревоги?

– Как команда, мы уверены в себе. Выиграли прошлый чемпионат и знаем, что делать, чтобы снова победить. В этом сезоне, само собой, придется сложнее, понимаем это. Поэтому нужно работать еще усерднее, претендентов на золото стало больше.

– Вас не беспокоит слабая реализация? В Лиге чемпионов с такой далеко не уедешь.

– Да и в российском чемпионате будет довольно сложно, если у тебя есть моменты, но ты не забиваешь. Пока я доволен тем, что создаем шансы. Когда их по шесть-семь за 90 минут, что-то точно залетит в ворота.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Комбаров Дмитрий Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (29)
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Сибирь за Спартак
1501561223
С Краснодаром 9 ударов в створ, с Уфой - 13. Реализацию нужно улучшать. Но это вопрос не к тренеру, а классу группы атаки.
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Диктор
1501562312
Знаешь так приведи и мы все будем молиться за тебя.
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Popularov
1501563427
На безрыбье и РАК - раба! Так и со Спартаком!!! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум! Это уже не первый такой финт составителей календаря! Когда они и в прошлом сезоне поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! Видно, что работа Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса! В футболе мелочей не бывает и составление под Федуна влетает ему в "копеечку"!!! А как Спартак выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!! Вот вам и разгадка календарных финтов Федуна!!! А вы посмотрите на календарь и ПРИКИНЬТЕ!!! До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря потрудились на славу Федуну, не за бесплатно, конечно! Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!! Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет становиться на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ. Я и в прошлом году об этом писал и обращал Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартака! Геннадий! Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона и как он под Спартак составлен! Вот как надо подковёрно работать и под Спартак составлять календарь! Мелочи??? Нет не мелочи!!! За эти мелочи составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ! Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса! Что судейская, что календарная МЕЛОЧЬ стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение! Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и арбитров!
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Svoysvoemubrat
1501563903
Держаться чемпионского графика - побеждать дома и не проигрывать и гостях. Мы в графике.
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insider_retro
1501566663
Чемпионские претензии подразумевают не более 3-5 поражения в сезоне, выгрести все домашние очки и понадкусывать в гостях у прямых конкурентов!!.... Подбор соперников в августе станет серьёзным испытанием и кое-что определит в турнирной таблице!...
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Catastrofa
1501568974
Следующий тур уже что то покажет, Зенит дома - это не ослабленный Краснодар в Москве !
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Garrincha58
1501569165
Вот любят у нас журналюги трепаться заранее кто станет чемпионом кто вылетит чего сейчас делить шкуру не убитого медведя,сыграют первую половину чемпионата тогда и увидим кто претендент,а кто составит ему конкуренцию. В нашем футболе очень мало профессионалов особенно среди журналистов комментаторов и судей а уж управляют футболом сплошные дилетанты
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Gullit 76
1501570919
Претендентов пока очень много,после первого круга их останется 3-4 - а сейчас нечего и говорить.
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Грыззь
1501572594
Удачи Спартаку! Игра будет знатная.
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VSt
1501578056
Каррера хорош на пресс-конференциях - четко, по делу, без слюней и размазывания каши по дну тарелки. Матч с Зенитом будет жутко интересен. Ждем с нетерпением
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