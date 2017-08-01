Каррера знает, что делать, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) заявил, что претендентов на чемпионство в этом сезоне стало больше. По словам итальянца, он знает то, как снова привести красно-белых у титулу.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Игра Зе Луиша при «стандартах» у своих ворот, смещения Комбарова в центр – это то, над чем вы работали именно под «Краснодар»?

– Все, что ребята показывают на поле, отрабатываем на тренировках, исходя из соперника. Мы знали, что встретимся с сильным клубом, который, скорее всего, будет играть вертикальными передачами через центр, поэтому старались как можно плотнее закрыть его и заставить «Краснодар» действовать через фланги.

– Перед выездом к «Зениту» у вас больше уверенности или тревоги?

– Как команда, мы уверены в себе. Выиграли прошлый чемпионат и знаем, что делать, чтобы снова победить. В этом сезоне, само собой, придется сложнее, понимаем это. Поэтому нужно работать еще усерднее, претендентов на золото стало больше.

– Вас не беспокоит слабая реализация? В Лиге чемпионов с такой далеко не уедешь.

– Да и в российском чемпионате будет довольно сложно, если у тебя есть моменты, но ты не забиваешь. Пока я доволен тем, что создаем шансы. Когда их по шесть-семь за 90 минут, что-то точно залетит в ворота.