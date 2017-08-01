Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера знает, что делать, чтобы «Спартак» снова стал чемпионом

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) заявил, что претендентов на чемпионство в этом сезоне стало больше. По словам итальянца, он знает то, как снова привести красно-белых у титулу.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Игра Зе Луиша при «стандартах» у своих ворот, смещения Комбарова в центр – это то, над чем вы работали именно под «Краснодар»?

    – Все, что ребята показывают на поле, отрабатываем на тренировках, исходя из соперника. Мы знали, что встретимся с сильным клубом, который, скорее всего, будет играть вертикальными передачами через центр, поэтому старались как можно плотнее закрыть его и заставить «Краснодар» действовать через фланги.

    – Перед выездом к «Зениту» у вас больше уверенности или тревоги?

    – Как команда, мы уверены в себе. Выиграли прошлый чемпионат и знаем, что делать, чтобы снова победить. В этом сезоне, само собой, придется сложнее, понимаем это. Поэтому нужно работать еще усерднее, претендентов на золото стало больше.

    – Вас не беспокоит слабая реализация? В Лиге чемпионов с такой далеко не уедешь.

    – Да и в российском чемпионате будет довольно сложно, если у тебя есть моменты, но ты не забиваешь. Пока я доволен тем, что создаем шансы. Когда их по шесть-семь за 90 минут, что-то точно залетит в ворота.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2017 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 13:03

      очень очень рано говорить кто станет чемпом ,ещё 27 матчей каждой команде сыграть (могут быть травмы игроков ,желаю что бы их не было могут прийти в зимние окно новые игроки ,да ещё и летнее окно не закрыто

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 1 августа 2017, 12:51

      посмотрим, но заруба будет...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 1 августа 2017, 12:46

      Будет абсолютно закрытый футбол. 90 минут тоски и хаотичной возни в центре поля.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > neveldomha 1 августа 2017, 16:20

      Думаешь будет так: "и сошлись 2 итальянских тренера и сыграли в защиту - скучно"...? Тоже немного нервничаю на эту тему...если честно. Хочется матч - огонь, но вероятность есть посмотреть "очень осторожный матч" в начале сезона...Надеюсь так не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 1 августа 2017, 12:39

      будут боевые 2:2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 1 августа 2017, 12:00

      Каррера хорош на пресс-конференциях - четко, по делу, без слюней и размазывания каши по дну тарелки.

      Матч с Зенитом будет жутко интересен. Ждем с нетерпением

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 1 августа 2017, 10:29

      Удачи Спартаку! Игра будет знатная.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 августа 2017, 10:01

      Претендентов пока очень много,после первого круга их останется 3-4 - а сейчас нечего и говорить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 09:32

      Вот любят у нас журналюги трепаться заранее кто станет чемпионом кто вылетит чего сейчас делить шкуру не убитого медведя,сыграют первую половину чемпионата тогда и увидим кто претендент,а кто составит ему конкуренцию. В нашем футболе очень мало профессионалов особенно среди журналистов комментаторов и судей а уж управляют футболом сплошные дилетанты

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 1 августа 2017, 09:29

      Следующий тур уже что то покажет, Зенит дома - это не ослабленный Краснодар в Москве !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Catastrofa 1 августа 2017, 09:37

      что он может показать? ну выиграет допустим Зенит и что теперь он уже чемпион или наоборот Спартак(что скорее всего так и будет) и все скажут ну все чемпионат закончен,а в следующей игре тот же Спартак возьмет и проиграет скажем Арсеналу или ЦСКА,тоже самое и Зенит ну проиграет битву,а войну выиграет какая разница,в таких матчах почти ничего не решается,все решается в стабильности всего чемпионата

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 1 августа 2017, 09:27

      Надеемся

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > айор балдёжник 1 августа 2017, 10:08

      НЕ балдей. Верим.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11