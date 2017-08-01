Бышовец: «Вратарь «Краснодара» Синицын – уровень сборной России»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился наблюдениями от матча третьего тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 2:0.

«Объективно у «Спартака» было преимущество в подготовке. «Краснодар» использовал внутренние резервы, по определенным причинам они еще недоукомплектованы по травмам. Я говорю о фоне усталости после сложного матча Лиги Европы. Главное – это атака спартаковцев. Сегодня команда выглядела компактно, очень строго действовала в обороне. Мне кажется, преимущество «Спартака» было в том, что он очень удачно переходил из обороны в атаку. Я думаю, что удалось повлиять на разрушение игровых связей, особенно в средней линии. После отбора мяча «Спартак» хорошо использовал своих быстрых нападающих, главное – команда играет в атаке с бомбардирами, не просто с нападающими, а с игроками, которые нацелены на завершение. Это завершение находится на очень высоком уровне. Сложности красно-белых заключаются только в том, что порой атака идет в ущерб обороне. Здесь нужно найти гармонию атакующих и оборонительных действий. Сегодня это получилось, но думаю, это в результате того, что «Краснодару» не хватило скорости и контригры.

Вратарь «Краснодара» Синицын очень хорошо сыграл. Это вратарь хорошего уровня. Я думаю, что это уровень сборной», — сказал Бышовец.