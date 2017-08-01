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    Бышовец: «Вратарь «Краснодара» Синицын – уровень сборной России»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился наблюдениями от матча третьего тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 2:0.

    «Объективно у «Спартака» было преимущество в подготовке. «Краснодар» использовал внутренние резервы, по определенным причинам они еще недоукомплектованы по травмам. Я говорю о фоне усталости после сложного матча Лиги Европы. Главное – это атака спартаковцев. Сегодня команда выглядела компактно, очень строго действовала в обороне. Мне кажется, преимущество «Спартака» было в том, что он очень удачно переходил из обороны в атаку. Я думаю, что удалось повлиять на разрушение игровых связей, особенно в средней линии. После отбора мяча «Спартак» хорошо использовал своих быстрых нападающих, главное – команда играет в атаке с бомбардирами, не просто с нападающими, а с игроками, которые нацелены на завершение. Это завершение находится на очень высоком уровне. Сложности красно-белых заключаются только в том, что порой атака идет в ущерб обороне. Здесь нужно найти гармонию атакующих и оборонительных действий. Сегодня это получилось, но думаю, это в результате того, что «Краснодару» не хватило скорости и контригры.

    Вратарь «Краснодара» Синицын очень хорошо сыграл. Это вратарь хорошего уровня. Я думаю, что это уровень сборной», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2017 01:04
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 13:11

      Синицын очень хорошо сыграл ,можно брать на сборы в сборную ,(на хрена брали Габулова туда ))))

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 августа 2017, 11:30

      "Лучше Синицын в руке, чем Журавлев в небе"

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 1 августа 2017, 11:07

      Синицын молодец с крицюком одного уровня!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 августа 2017, 10:31

      любой вратарь выдаёт несколько матчей на кураже, вот если бы в каждой игре , да результат был, а так проиграли , да и со штрафным не фарт, всё же ближний угол

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > BAIv 1 августа 2017, 11:14

      здесь надо говорить о хорошем исполнении чем об ошибке вратаря. Если бы не Синицын то Краснодар мог еще пропустить, здорово выручал.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 1 августа 2017, 05:05

      С Лонгбю на него вся надежда

      3
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 04:51

      Если бы реализовали выходы один в один - похвалил бы?

      1
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 > Дядя Серёжа 1 августа 2017, 05:39

      конечно

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 1 августа 2017, 01:29

      Звучит, как унижение)))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Xiko 1 августа 2017, 02:27

      Есть такие говнюки. Вроде хвалят, но лучше бы молчали.

      -1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > sovok 1 августа 2017, 10:48

      как футболист Бышовец был очень даже хорош

      0
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