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  • Бышовец: «Вратарь «Краснодара» Синицын – уровень сборной России»

Бышовец: «Вратарь «Краснодара» Синицын – уровень сборной России»

1 августа 2017, 01:04
10

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился наблюдениями от матча третьего тура чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 2:0.

«Объективно у «Спартака» было преимущество в подготовке. «Краснодар» использовал внутренние резервы, по определенным причинам они еще недоукомплектованы по травмам. Я говорю о фоне усталости после сложного матча Лиги Европы. Главное – это атака спартаковцев. Сегодня команда выглядела компактно, очень строго действовала в обороне. Мне кажется, преимущество «Спартака» было в том, что он очень удачно переходил из обороны в атаку. Я думаю, что удалось повлиять на разрушение игровых связей, особенно в средней линии. После отбора мяча «Спартак» хорошо использовал своих быстрых нападающих, главное – команда играет в атаке с бомбардирами, не просто с нападающими, а с игроками, которые нацелены на завершение. Это завершение находится на очень высоком уровне. Сложности красно-белых заключаются только в том, что порой атака идет в ущерб обороне. Здесь нужно найти гармонию атакующих и оборонительных действий. Сегодня это получилось, но думаю, это в результате того, что «Краснодару» не хватило скорости и контригры.

Вратарь «Краснодара» Синицын очень хорошо сыграл. Это вратарь хорошего уровня. Я думаю, что это уровень сборной», — сказал Бышовец.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Синицын Андрей Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
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Xiko
1501540178
Звучит, как унижение)))
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Дядя Серёжа
1501552267
Если бы реализовали выходы один в один - похвалил бы?
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ДАША Д
1501553113
С Лонгбю на него вся надежда
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BAIv
1501572674
любой вратарь выдаёт несколько матчей на кураже, вот если бы в каждой игре , да результат был, а так проиграли , да и со штрафным не фарт, всё же ближний угол
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dimon2602
1501574878
Синицын молодец с крицюком одного уровня!
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diadushka
1501576211
"Лучше Синицын в руке, чем Журавлев в небе"
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