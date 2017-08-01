Диего Коста может перейти в «Милан»

Нападающий «Челси» Диего Коста сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Напомним, что 28-летний форвард пропустил азиатское турне лондонской команды.

Утверждается, что игрок сборной Испании может перейти в «Милан». Руководство красно-черных уже ведет переговоры о покупке форварда с представителями «Челси», а также с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Ранее сообщалось, что Коста желает вернуться в «Атлетико».

В прошлом сезоне чемпионата Англии нападающий провел 35 матчей, в которых записал на свой счет 20 голов и семь результативных передач.