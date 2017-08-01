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    Диего Коста может перейти в «Милан»

    Нападающий «Челси» Диего Коста сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Напомним, что 28-летний форвард пропустил азиатское турне лондонской команды.

    Утверждается, что игрок сборной Испании может перейти в «Милан». Руководство красно-черных уже ведет переговоры о покупке форварда с представителями «Челси», а также с агентом футболиста Жорже Мендешем.

    Ранее сообщалось, что Коста желает вернуться в «Атлетико».

    В прошлом сезоне чемпионата Англии нападающий провел 35 матчей, в которых записал на свой счет 20 голов и семь результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    01.08.2017 00:03
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