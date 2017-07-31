Каррера посвятил победу над «Краснодаром» Пилипчуку, у которого умерла дочь

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 3-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0) заявил, что посвящает данную победу тренеру Роман Пилипчук, у которого ранее в возрасте 23-х лет скончалась дочь.

После этого результата красно-белые поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, я хочу от всего сердца посвятить эту победу Роману Пилипчуку. Поблагодарить его за то, что даже в такой трудный момент он был близок к команде и выполнил свой долг, как и всегда.

– Довольны тем, как «Спартак» играл при счете 2:0?

– Думаю, что сегодня мы провели хороший матч. Встретились с обычными трудностями – с теми, которыми всегда встречаешься, когда противостоишь такой хорошей команде, как «Краснодар». Считаю, это один из клубов, который может побороться за чемпионство. Рад, что наша команда снова вернула дух бойца. Были сегодня и тяжелые моменты, ведь такие матчи не бывают легкими. Однако победа, на мой взгляд, заслуженная, пусть «Краснодар» и затруднял нам жизнь.

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