РФПЛ. «Зенит» оказался сильнее «Тосно»

В заключительном воскресном матче третьего тура РФПЛ в Санкт-Петербурге встретились «Тосно» и «Зенит». Минимальная победа досталась подопечным Роберто Манчини.
Единственный мяч забил Александр Кокорин.
Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур
Тосно – Зенит (Санкт-Петебург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Кокорин, 10.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин (Палиенко, 64), Казаев (Марков, 71), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Мирзов, 62).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Гарсия, Шатов (Дзюба, 56), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88).
Предупреждения: Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 – Ерохин, 45+1.
Источник: Бомбардир.ру
Что происходит с Кокошей ?))), парень преображается на глазах,видать Манчини имеет воздействие )))
Дэюба деградирует....