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РФПЛ. «Зенит» оказался сильнее «Тосно»

30 июля 2017, 21:54
7

В заключительном воскресном матче третьего тура РФПЛ в Санкт-Петербурге встретились «Тосно» и «Зенит». Минимальная победа досталась подопечным Роберто Манчини.

Единственный мяч забил Александр Кокорин.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Тосно – Зенит (Санкт-Петебург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кокорин, 10.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин (Палиенко, 64), Казаев (Марков, 71), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Мирзов, 62).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Гарсия, Шатов (Дзюба, 56), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88).

Предупреждения: Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 – Ерохин, 45+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно
Комментарии (7)
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Tajik-za Zenit
1501441042
Тосно по тихонько осваивается в премьер лигу Всех с победой и с днем ВМФ
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m40
1501441125
Года 3-4 назад все шкварили Смолова. Но тот всем доказал, что зря. В прошлом году кокорин угодил в подобную ситуацию. Но похоже взялся за ум. хорошо если так, нам нужна конкуренция в нападении на ЧМ
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Gullit 76
1501441201
У Смольникова похоже как крыша перед ч.е улетела от успехов - так и не вернулась.Ни пас не отдаёт ни по воротам не бьёт.
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acer2003
1501441210
Зенит выиграл, но его игра, пока , вообще не впечатляет.Будем считать,что это временно . Кришито, Дриусси,Шатов- молодцы !
Что происходит с Кокошей ?))), парень преображается на глазах,видать Манчини имеет воздействие )))
Дэюба деградирует....
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acor94
1501441379
Скучгая игра. Ожидал в разы больше голов. Вместо Гарсии хотел бы увидеть Тереньтьева. Дриусси не вошел в ритм. И почему не выпускают Нобоа?
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dyema
1501442764
По счёту - сильнее, по - игре, совсем неубедительно!!!
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