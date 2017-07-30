РФПЛ. «Зенит» оказался сильнее «Тосно»

В заключительном воскресном матче третьего тура РФПЛ в Санкт-Петербурге встретились «Тосно» и «Зенит». Минимальная победа досталась подопечным Роберто Манчини.

Единственный мяч забил Александр Кокорин.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

Тосно – Зенит (Санкт-Петебург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кокорин, 10.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин (Палиенко, 64), Казаев (Марков, 71), Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Мирзов, 62).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Гарсия, Шатов (Дзюба, 56), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Жирков, 88).

Предупреждения: Чернов, 19; Галиулин, 55; Роша, 87 – Ерохин, 45+1.

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