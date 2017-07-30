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Попов: «Спартак» просто пока не привык к плотному графику»

30 июля 2017, 21:14
13

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов объяснил не совсем удачный старт команды в РФПЛ, в котором красно-белые не одержали ни одной победы за два тура. По мнению болгарина, со временем у столичной команды все наладится.

«У нас в этом сезоне будет плотный график, но команда его, конечно, выдержит. Мы просто пока не привыкли. Войдем в ритм, и все будет нормально. На сборах хорошо подготовились, у нас были серьезные нагрузки. Понятно, что в сезоне придется непросто. Особенно в первой его части. Но мы справимся. Еще в прошлом чемпионате доказали, что всегда идем до конца.

Неприятно, что с «Динамо» упустили победу. Забили два гола, были еще моменты… А в итоге не смогли выиграть. Сын мне еще перед игрой звонил из Болгарии. Очень просил нас победить. Но 2:0 — на самом деле «скользкий» счет. Когда на табло цифры 1:0, ты весь сконцентрирован на том, чтобы послать в ворота еще хотя бы один мяч.

При счете 2:0 случается какой-то перелом. Пропускаешь гол — и уже начинаешь бояться за результат. Так у нас и получилось. И в концовке динамовцы забили второй мяч. Мы сами виноваты. С «Уфой» также не получилось реализовать свои голевые ситуации. Хотя создали много, прессинговали и настраивались только на успех», – говорит Попов.

Ближайший матч «Спартак» проведет 31 июля против «Краснодара». Начало поединка – в 19:30 по Москве.

Источник: ФК «Спарта»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (13)
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IVAN1975
1501438872
время покажет
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acer2003
1501438939
пора бы привыкать.... 3-ий тур уже )))
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ilichkadr
1501442196
Еще ничего серьезного не началось, но уже первые позывы к поносу присутствуют............
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Serg919
1501443300
Пошли отмазы))
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RedWhiteFans2
1501443350
Дебилизм! Тоже самое, что не привык одевать носки или трусы. Бред сивой колылы, для игроков получающих миллионы. Поссать не отнести????
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карасевщина
1501446737
прочел как "попа еще не привыкла к плотному члену"
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Небесная
1501450960
Это вы уже к провалу в ЛЧ себя готовите?
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Дядя Серёжа
1501468658
...со временем у столичной команды все наладится... Время - понятие растяжимое, аж до весны.
Ответить
Диктор
1501469845
Привыкайте и быстрее уже втягивайтесь.
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sochi-2013
1501489412
Так дальше пойдет, и втягиваться не придется. Сегодня еще проиграйте, и сразу начинайте входить в ритм.
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