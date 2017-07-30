Попов: «Спартак» просто пока не привык к плотному графику»

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов объяснил не совсем удачный старт команды в РФПЛ, в котором красно-белые не одержали ни одной победы за два тура. По мнению болгарина, со временем у столичной команды все наладится.

«У нас в этом сезоне будет плотный график, но команда его, конечно, выдержит. Мы просто пока не привыкли. Войдем в ритм, и все будет нормально. На сборах хорошо подготовились, у нас были серьезные нагрузки. Понятно, что в сезоне придется непросто. Особенно в первой его части. Но мы справимся. Еще в прошлом чемпионате доказали, что всегда идем до конца.

Неприятно, что с «Динамо» упустили победу. Забили два гола, были еще моменты… А в итоге не смогли выиграть. Сын мне еще перед игрой звонил из Болгарии. Очень просил нас победить. Но 2:0 — на самом деле «скользкий» счет. Когда на табло цифры 1:0, ты весь сконцентрирован на том, чтобы послать в ворота еще хотя бы один мяч.

При счете 2:0 случается какой-то перелом. Пропускаешь гол — и уже начинаешь бояться за результат. Так у нас и получилось. И в концовке динамовцы забили второй мяч. Мы сами виноваты. С «Уфой» также не получилось реализовать свои голевые ситуации. Хотя создали много, прессинговали и настраивались только на успех», – говорит Попов.

Ближайший матч «Спартак» проведет 31 июля против «Краснодара». Начало поединка – в 19:30 по Москве.