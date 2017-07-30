Рамос выразил надежду, что Неймар покинет «Барселону»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможный уход Неймара из «Барселоны». Испанец выразил надежду, что больше не увидит форварда в составе каталонцев.

«У меня очень хорошие отношения с бразильцем. После матча с «Барселоной» на международном кубке чемпионов я поменялся с Неймаром футболками. Надеюсь, в последний раз получил его футболку в качестве игрока «Барселоны», иначе у нас будут проблемы. Неймар является ключевым игроком для «Барселоны», – заявил Рамос.

Ранее сообщалось о готовности «ПСЖ» заплатить за форварда 222 миллиона евро.