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Игроки РФПЛ сдали допинг-тест впервые с 2015 года

30 июля 2017, 00:05
6

«Ахмат» в матче третьего тура РФПЛ обыграл «Динамо» – 2:0. По завершении встречи по два игрока обеих команд сдали тест на допинг. По информации источника, процедурой заведует шведская компания IDTM.

От грозненского клуба пробы сдал защитник Андрей Семенов и еще один футболист, имя которого на данный момент неизвестно. От московского – полузащитник Антон Соснин и игрок обороны Иван Темников.

Допинг-тест стал первым в РФПЛ, начиная с сезона-2014/15.

О том, станет ли допинг-контроль регулярной процедурой, не сообщается.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Динамо Россия
Комментарии (6)
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Робинзон
1501362555
проверяют чего-то еле ползают по полю что их проверять .
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DIDI 23
1501367093
Русские не сцут.
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GoLenaStop
1501382105
И что, - опять всё не так?!. И сразу всех переведут в разряд "женский футбол для климаксического возраста" с обязательным мельдонием7
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sidors32
1501383899
12 мая 2016 г., сразу после матча с Динамо, 11 игроков Ростова были проверены на допинг. Что-то с памятью у вас, ребята...
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