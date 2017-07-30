Игроки РФПЛ сдали допинг-тест впервые с 2015 года

«Ахмат» в матче третьего тура РФПЛ обыграл «Динамо» – 2:0. По завершении встречи по два игрока обеих команд сдали тест на допинг. По информации источника, процедурой заведует шведская компания IDTM.

От грозненского клуба пробы сдал защитник Андрей Семенов и еще один футболист, имя которого на данный момент неизвестно. От московского – полузащитник Антон Соснин и игрок обороны Иван Темников.

Допинг-тест стал первым в РФПЛ, начиная с сезона-2014/15.

О том, станет ли допинг-контроль регулярной процедурой, не сообщается.