Торрес: «Хочу помогать «Атлетико» выигрывать трофеи и оставаться одним из лучших клубов Европы»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес признался, что надеется завершить свою профессиональную карьеру именно в мадридском клубе. 33-летний игрок вернулся в стан «матрасников» в январе 2015 года. Испанец является воспитанником красно-белых и защищал их цвета с 2001 по 2007 годы.

«Я дома. Я вернулся спустя восемь лет в клуб, где чувствую себя по-настоящему счастливым. Мне хочется играть в «Атлетико», завоевывать с ним трофеи, помогать оставаться одной из лучших команд в Европе и завершить здесь карьеру.

На данный момент в моей голове существует только такой вариант», – сказал Торрес.

В своей карьере Торрес также выступал за «Ливерпуль», «Челси» и «Милан».