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Ван Перси может вернуться в «Фейеноорд»

29 июля 2017, 15:39
2

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может перебраться в «Фейеноорд», сообщает Vi. Голландец уже дал предварительное согласие, теперь дело осталось за клубами, которым предстоит договориться о трансфере.

33-летний футболист начинал свою карьеру именно в роттердамском клубе в 2001 году, тремя годами позже он был продан в «Арсенал», где провел восемь лет, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Цвета «желтых канареек» форвард защищает с июля 2015 года.

В минувшем сезоне ван Перси принял участие в 39 встречах, записав на свой счет 18 голов и пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Голландия. Эредивизие Фенербахче Фейеноорд ван Перси Робин
Комментарии (2)
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insider_retro
1501332656
Самый блестящий Ван Перси был в Арсенале....
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