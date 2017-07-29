Ван Перси может вернуться в «Фейеноорд»

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси может перебраться в «Фейеноорд», сообщает Vi. Голландец уже дал предварительное согласие, теперь дело осталось за клубами, которым предстоит договориться о трансфере.

33-летний футболист начинал свою карьеру именно в роттердамском клубе в 2001 году, тремя годами позже он был продан в «Арсенал», где провел восемь лет, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Цвета «желтых канареек» форвард защищает с июля 2015 года.

В минувшем сезоне ван Перси принял участие в 39 встречах, записав на свой счет 18 голов и пять результативных передач.