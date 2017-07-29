Каррера: «Ближайшие туры – очень важный отрезок для «Спартака», ведь мы играем с прямыми конкурентами»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что несколько ближайших матчей станут для красно-белых важнейшим отрезком. Также итальянский специалист отметил, что, возможно, еще не все игроки команды отошли от эмоций прошлого сезона.

В третьем туре «Спартаку» предстоит сыграть с «Краснодаром», потом его ждет выездная встреча с «Зенитом», а в шестом и седьмом турах – матчи с ЦСКА и «Локомотивом» соответственно.

«Ближайшие туры – это очень важный отрезок: мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды – наши конкуренты. Чувствую ли, что все футболисты уже забыли про прошлый сезон? Может быть, еще нет. Думаю, после Суперкубка и первых туров команда поняла, что теперь нужно приложить еще больше усилий, чтобы завоевать титул снова.

Когда не достигаешь результата, правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны», – отметил Каррера.

Напомним, оба поединка в стартовых турах РФПЛ «Спартак» свел вничью – с «Динамо» и «Уфой».