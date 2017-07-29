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  • Каррера: «Ближайшие туры – очень важный отрезок для «Спартака», ведь мы играем с прямыми конкурентами»

Каррера: «Ближайшие туры – очень важный отрезок для «Спартака», ведь мы играем с прямыми конкурентами»

29 июля 2017, 14:46
17

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что несколько ближайших матчей станут для красно-белых важнейшим отрезком. Также итальянский специалист отметил, что, возможно, еще не все игроки команды отошли от эмоций прошлого сезона.

В третьем туре «Спартаку» предстоит сыграть с «Краснодаром», потом его ждет выездная встреча с «Зенитом», а в шестом и седьмом турах – матчи с ЦСКА и «Локомотивом» соответственно.

«Ближайшие туры – это очень важный отрезок: мы играем с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром». Все эти команды – наши конкуренты. Чувствую ли, что все футболисты уже забыли про прошлый сезон? Может быть, еще нет. Думаю, после Суперкубка и первых туров команда поняла, что теперь нужно приложить еще больше усилий, чтобы завоевать титул снова.

Когда не достигаешь результата, правильно слышать критику. Мы набрали всего два очка в двух матчах. Но мы продолжаем работать, как и в прошлом сезоне, ведь мы ментально сильны», – отметил Каррера.

Напомним, оба поединка в стартовых турах РФПЛ «Спартак» свел вничью – с «Динамо» и «Уфой».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Краснодар ЦСКА Зенит Каррера Массимо
Комментарии (17)
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aurora5858
1501342278
Еду в Питер поддержать За Победой.
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Одинокий волк Маквейд
1501342704
В начале прошлого сезона был тоже говенный отрезок, казалось, что туши свет, а потом серия из десяти побед.
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Приус
1501342977
Да, этот отрезок ответит практически на все вопросы.
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СШГЭС
1501343224
Все будет на удивление хорошо.
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Svoysvoemubrat
1501343902
Достали паузы между играми, сидишь, читаешь всякое дерьмо. Зато потом игры в три дня самые важные.
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piligrim1986
1501351712
жесть у нас календарь, не то что у коней и бомжей
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Диктор
1501384275
Думаю все у нас получится.
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Mahone
1501385258
Да тяжело будет,но надо выигрывать
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_Kesh_Suntar_
1501389716
До этого были просто разминки )
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slavа0508
1501393099
Последние время играем лучше с сильными командами,,,с нишней части таблицы вообще сложные игры,,,,,так что надеюсь всё норм с Краснодаром,,,,Зенит конечно не по детски усилился,,в отличие от нас,,,,но это и понятно там госденьги,,,,,но шансы есть им вставить
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