Мкртычев: «Лескано мыслями был в «Анжи» — там, где готовы платить больше»

В руководстве «СКА-Хабаровска» прокомментировали переход нападающего Хуана Лескано в «Анжи». Как отметил глава попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев, в Махачкале зарплата игрока вырастет в два раза.

«В контракте аргентинца была прописана сумма, позволявшая ему уйти. Он мог сам разорвать соглашение с клубом, заплатив оговоренные при подписании договора со СКА деньги. «Анжи» принял решение эту сумму заплатить и при этом увеличил зарплату Лескано в два раза. К сожалению, тут ничего не поделаешь – естественный процесс.

Он хотел уйти, это было очевидно. Мыслями был не с нами, а в Махачкале. Там, где готовы платить больше. В Туле Лескано не смог показать то, что умеет, были проблемы с самоотдачей. Словом, в этой истории финал как в избитой фразе про отношения людей: «Если жена ушла к другому, неизвестно, кому повезло», – заявил Мкртычев.

Контракт Лескано с «Анжи» рассчитан на три года.