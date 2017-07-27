Молло утверждает, что показанный в игре ФНЛ жест был адресован не болельщикам, а другу

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Йоан Молло на своей странице в социальной сети рассказал, кому, выступая за «Зенит-2», адресовал неприличный жест 26 июля во время матча четвертого тура ФНЛ против «Сибири» (2:1).

Француз утверждает, что средний палец предназначался не болельщикам сине-бело-голубых, оскорблявшим Молло, а его другу.

«Я хочу принести искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть.

Я бы никогда не позволил себе и кому-то еще обидеть своих болельщиков. Это правда», – пишет Молло.

27 июля президент «Зенита» Сергей Фурсенко пообещал наказать хавбека.