Хомуха призывает «Зенит» забить «Бней-Иегуде» как можно быстрее

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мыслями от первого матча сине-бело-голубой команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против израильского «Бней-Иегуды».

«Понятно, что статус «Зенита» несомненно выше, чем статус соперника, но нужно учитывать фактор поля. «Бней Иегуда» первый матч играет дома, при поддержке своих зрителей клуб может превзойти самого себя, погодные условия будут тоже привычнее для хозяев.

Если «Зенит» забьет быстро, им будет гораздо легче в этой встрече. Если «Зениту» забить оперативно не удастся, то возникнут сложности», – говорит эксперт.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Тель-Авиве.