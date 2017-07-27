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  • Ловчев: «Манчини объяснил Дзюбе и Кокорину, что с ними цацкаться не будет»

Ловчев: «Манчини объяснил Дзюбе и Кокорину, что с ними цацкаться не будет»

27 июля 2017, 07:21
8

Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев оценил первые результаты работы Роберто Манчини в «Зените». По его словам, итальянец здорово работает с рынком аргентинских молодых футболистов, что позволяет экономить российскому клубу на приобретениях.

Что касается взаимодействия с российскими футболистами, то Манчини четко расставил приоритеты перед ними. Он дал понять Артему Дзюбе и Александру Кокорину, что тем предстоит прибавлять в своей работе.

«Луческу проработал всего сезон, у него не получилось. И вот приглашен очень авторитетный тренер, которого Фурсенко в бытность президентом РФС хотел пригласить еще в сборную. Понятно, что Манчин пришел, чтобы выиграть чемпионат России. Судя по всему, он очень хорошо знает аргентинский рынок, так как уже не раз работал с аргентинцами. Поэтому уже два молодых аргентинца появились в команде, сейчас должен появиться третий. И в руководстве «Зенита» после приглашения Гарая поняли, что в Аргентине очень квалифицированные футболисты. А до этого был Домингес.

И потом, надо понимать, что «Зенит» купил игроков прямиком из Аргентины. Они еще не так раскручены, и можно по цене договариваться. Это не так, как покупать уже раскрученных игроков из европейских клубов.

Что можно сказать о Манчини по его пока небольшому периоду работы в «Зените»? Это человек, который не будет панибратствовать с игроками. Это авторитетный специалист. Он быстро разобрался с теми игроками, которые сейчас у него в распоряжении. Объяснил Дзюбе и Кокорину, что никто с ними цацкаться не будет, как было до этого. Заявил, что им надо работать в десять раз больше, забить на двоих 35 мячей, когда у нас лучшие бомбардиры чемпионата забивают 16 голов.

Сейчас «Зенит» лидирует в чемпионате, создал некий задел, хотя игры у команды пока нет. Тот же Дриусси забил два гола «Рубину», но выглядит пока не важно.

Теперь о Лиге Европы. Матч ЦСКА в Афинах показал, что армейцы лучше готовы к сезону, чем АЕК. Думаю, и «Зенит» готов лучше, чем «Бней-Иегуда». Питерцы, конечно, такую команду должны проходить. Но при этом не забывать прошлогодний матч с «Маккаби», когда горели 0:3, но потом выиграли. Нынешний соперник не такой авторитетный, как «Маккаби», но расслабляться нельзя», – считает Ловчев.

Отметим, что в первых двух турах РФПЛ Кокорин уже отметился голом и результативной передачей. На счету Дзюбы пока нет результативных действий.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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RedWhiteFans2
1501129981
На что Кокорин и Дзюба послали его в Собакино.
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СОКОЛ САРАТОВ
1501131198
пока видно кокорин задвигался
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Диктор
1501134653
Ищите себе новые клубы.
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isa361
1501137160
думаю Кокорин останется а Дзюбе придется собирать чемоданы. Ну не идет у него без Халка игра
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firs04
1501140228
А Ловчев прям рядом стоял, когда Манчини им что-то говорил.
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Дядя Серёжа
1501144146
Поглядим кого в Евро выпустит.
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sidul1
1501146518
Дзюба и так уже очень долго не свой хлеб с шоколадным маслом ест.Томь ждет Артема.
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