Ловчев: «Манчини объяснил Дзюбе и Кокорину, что с ними цацкаться не будет»

Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев оценил первые результаты работы Роберто Манчини в «Зените». По его словам, итальянец здорово работает с рынком аргентинских молодых футболистов, что позволяет экономить российскому клубу на приобретениях.

Что касается взаимодействия с российскими футболистами, то Манчини четко расставил приоритеты перед ними. Он дал понять Артему Дзюбе и Александру Кокорину, что тем предстоит прибавлять в своей работе.

«Луческу проработал всего сезон, у него не получилось. И вот приглашен очень авторитетный тренер, которого Фурсенко в бытность президентом РФС хотел пригласить еще в сборную. Понятно, что Манчин пришел, чтобы выиграть чемпионат России. Судя по всему, он очень хорошо знает аргентинский рынок, так как уже не раз работал с аргентинцами. Поэтому уже два молодых аргентинца появились в команде, сейчас должен появиться третий. И в руководстве «Зенита» после приглашения Гарая поняли, что в Аргентине очень квалифицированные футболисты. А до этого был Домингес.

И потом, надо понимать, что «Зенит» купил игроков прямиком из Аргентины. Они еще не так раскручены, и можно по цене договариваться. Это не так, как покупать уже раскрученных игроков из европейских клубов.

Что можно сказать о Манчини по его пока небольшому периоду работы в «Зените»? Это человек, который не будет панибратствовать с игроками. Это авторитетный специалист. Он быстро разобрался с теми игроками, которые сейчас у него в распоряжении. Объяснил Дзюбе и Кокорину, что никто с ними цацкаться не будет, как было до этого. Заявил, что им надо работать в десять раз больше, забить на двоих 35 мячей, когда у нас лучшие бомбардиры чемпионата забивают 16 голов.

Сейчас «Зенит» лидирует в чемпионате, создал некий задел, хотя игры у команды пока нет. Тот же Дриусси забил два гола «Рубину», но выглядит пока не важно.

Теперь о Лиге Европы. Матч ЦСКА в Афинах показал, что армейцы лучше готовы к сезону, чем АЕК. Думаю, и «Зенит» готов лучше, чем «Бней-Иегуда». Питерцы, конечно, такую команду должны проходить. Но при этом не забывать прошлогодний матч с «Маккаби», когда горели 0:3, но потом выиграли. Нынешний соперник не такой авторитетный, как «Маккаби», но расслабляться нельзя», – считает Ловчев.

Отметим, что в первых двух турах РФПЛ Кокорин уже отметился голом и результативной передачей. На счету Дзюбы пока нет результативных действий.