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  • Фернандес: «Я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России»

Фернандес: «Я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России»

27 июля 2017, 06:15
7

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что мечтает сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира-2018. При этом он не ставит себя выше остальных игроков команды, продолжая каждый день усиленно тренироваться в ожидании вызова от тренерского штаба национальной команды.

Напомним, что ранее Фернандес получил российский паспорт. Теперь бразилец имеет все права на выступления под российским флагом.

– Как вам игра сборной на Кубке конфедераций?

– Посмотрел только один матч – с Португалией. Считаю, команда выглядела достойно. Все-таки сборной противостояли чемпионы Европы, да и вообще группа была тяжелой. Игроки показали свой максимум, выложились, их ни в чем нельзя упрекнуть. Но получилось так, как получилось. Нам всем надо продолжать усиленно работать и прогрессировать.

– Кто ваш главный конкурент за место в составе сборной?

– В команде собраны серьезные футболисты. Не считаю, что я кого-то лучше, и не ставлю себя выше остальных. Просто стараюсь усиленно тренироваться каждый день, чтобы быть готовым помочь сборной. А дальше уже тренер национальной команды примет решение.

– Что испытывали, когда приезжали в расположение сборной, а потом понимали, что вам по-прежнему нельзя играть?

– В любом случае время в команде пошло мне на пользу. Почувствовал атмосферу, познакомился ближе с ребятами. Вы даже не представляете, как все меня хорошо приняли! Было здорово.

– А вот крайний защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которого не вызывают сейчас в сборную, недавно в интервью сказал: «Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы – Россия. Кто тогда на стадионы придет?»…

– Что ж, мнение Ещенко тоже нужно уважать. Но я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России. Я хочу только помочь этой команде. Если тренер посчитает, что я ему нужен, обязательно приеду и приложу все усилия. С уважением отношусь ко всем сборникам, ни на кого не смотрю свысока. Я такой же, как и все.

– Для вас станет катастрофой, если не сыграете на чемпионате мира-2018?

– Все футболисты мечтают сыграть на таком турнире. Но решает тренер. Если он посчитает, что я достоин такой чести, то с большим удовольствием выступлю на чемпионате мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа ЦСКА Россия Ещенко Андрей Фернандес Марио
Комментарии (7)
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Одинокий волк Маквейд
1501126893
Спортивный принцип никто не отменял.
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СШГЭС
1501127397
Играй как играешь, а дальше тренер решит, кто матери-Родине нужен.
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JellyBean
1501127496
Бразилией может и не станут, зато играть будут лучше напорядок.
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Сибирь за Спартак
1501127983
На Олимпиаде нам корейский шорт-трекер три золота взял, а так хрен нам, а не первое место.
Ответить
Svoysvoemubrat
1501128800
По моему скромному мнению, Марио единственный легионер, способный усилить сборную.
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Дядя Серёжа
1501146078
Тренируйся бабка, тренируйся дедка, тренируйся Фернандес, Бей по воротам метко.
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xLINDAx
1501497080
Нужен сборной однозначно.
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