Фернандес: «Я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что мечтает сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира-2018. При этом он не ставит себя выше остальных игроков команды, продолжая каждый день усиленно тренироваться в ожидании вызова от тренерского штаба национальной команды.

Напомним, что ранее Фернандес получил российский паспорт. Теперь бразилец имеет все права на выступления под российским флагом.

– Как вам игра сборной на Кубке конфедераций?

– Посмотрел только один матч – с Португалией. Считаю, команда выглядела достойно. Все-таки сборной противостояли чемпионы Европы, да и вообще группа была тяжелой. Игроки показали свой максимум, выложились, их ни в чем нельзя упрекнуть. Но получилось так, как получилось. Нам всем надо продолжать усиленно работать и прогрессировать.

– Кто ваш главный конкурент за место в составе сборной?

– В команде собраны серьезные футболисты. Не считаю, что я кого-то лучше, и не ставлю себя выше остальных. Просто стараюсь усиленно тренироваться каждый день, чтобы быть готовым помочь сборной. А дальше уже тренер национальной команды примет решение.

– Что испытывали, когда приезжали в расположение сборной, а потом понимали, что вам по-прежнему нельзя играть?

– В любом случае время в команде пошло мне на пользу. Почувствовал атмосферу, познакомился ближе с ребятами. Вы даже не представляете, как все меня хорошо приняли! Было здорово.

– А вот крайний защитник «Спартака» Андрей Ещенко, которого не вызывают сейчас в сборную, недавно в интервью сказал: «Не должно быть натурализации в сборной. Даже если мы возьмем 11 бразильцев, все равно не станем Бразилией. Мы – Россия. Кто тогда на стадионы придет?»…

– Что ж, мнение Ещенко тоже нужно уважать. Но я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России. Я хочу только помочь этой команде. Если тренер посчитает, что я ему нужен, обязательно приеду и приложу все усилия. С уважением отношусь ко всем сборникам, ни на кого не смотрю свысока. Я такой же, как и все.

– Для вас станет катастрофой, если не сыграете на чемпионате мира-2018?

– Все футболисты мечтают сыграть на таком турнире. Но решает тренер. Если он посчитает, что я достоин такой чести, то с большим удовольствием выступлю на чемпионате мира.