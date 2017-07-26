Ярмоленко: «Как «Динамо» могло играть плохо при 40 тысячах болельщиков?»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко подвел итог победе над «Янг Бойз» (3:1) в матче квалификации Лиги чемпионов.

«Конечно, 2:0 лучше, чем 3:1. Но хорошо, что забили в конце этот мяч. Все-таки немного поспокойнее. Мы понимаем, что там будет немного другая игра. Начало сезона, мы же на сборах не отдыхали, работали. Но ребята все понимали. Все соскучились по футболу, пришло много болельщиков сегодня, за что им огромное спасибо. Как мы могли при 40 тысячах болельщиков играть плохо? Сил полно, только начало сезона.

Ничего страшного. Конечно, нужно было реализовать те моменты, которые у нас были. Было бы намного легче», — сказал автор первого гола матча в эфире программы «Профутбол».

Ответная встреча состоится 2 августа в швейцарском Берне.