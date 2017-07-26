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  • Кришито: «Зенит» приехал в Тель-Авив за победой. Лига Европы – очень важный для нас турнир»

Кришито: «Зенит» приехал в Тель-Авив за победой. Лига Европы – очень важный для нас турнир»

26 июля 2017, 20:21
2

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от встречи с «Бней-Иегудой» в квалификации Лиги Европы.

— Сложно ли вам будет играть в таких климатических условиях?
— Нет, это точно не будет препятствием для нас. Мы сегодня попытаемся привыкнуть к такой погоде. Конечно, в России мы не играем в таких условиях, но жара и влажность точно не станут преградами.

— Важно ли вам победить завтра?
— Мы приехали сюда, конечно же, чтобы побеждать. Несмотря на то, что завтра нам будет противостоять слаженная и организованная команда, мы должны проходить в следующий этап, поскольку Лига Европы – очень важный для нас турнир.

— Что вы знаете о «Бней-Иегуде»?
— Мы знаем, что эта команда играет, в основном, по схеме 5-4-1, предпочитает много владеть мячом, поэтому однозначно нам придется нелегко. Нам надо будет играть в быстрый пас, создавать моменты и стараться их реализовывать.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что 30-летний итальянец продлит контракт с сине-бело-голубыми.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Бней-Иегуда Зенит Кришито Доменико
Комментарии (2)
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xLINDAx
1501092483
Надеюсь, выиграют..вперёд, Россия!
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Alex Y
1501096717
Уж пора выигрывать, давно не побеждали
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