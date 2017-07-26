Кришито: «Зенит» приехал в Тель-Авив за победой. Лига Европы – очень важный для нас турнир»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от встречи с «Бней-Иегудой» в квалификации Лиги Европы.

— Сложно ли вам будет играть в таких климатических условиях?

— Нет, это точно не будет препятствием для нас. Мы сегодня попытаемся привыкнуть к такой погоде. Конечно, в России мы не играем в таких условиях, но жара и влажность точно не станут преградами.



— Важно ли вам победить завтра?

— Мы приехали сюда, конечно же, чтобы побеждать. Несмотря на то, что завтра нам будет противостоять слаженная и организованная команда, мы должны проходить в следующий этап, поскольку Лига Европы – очень важный для нас турнир.



— Что вы знаете о «Бней-Иегуде»?

— Мы знаем, что эта команда играет, в основном, по схеме 5-4-1, предпочитает много владеть мячом, поэтому однозначно нам придется нелегко. Нам надо будет играть в быстрый пас, создавать моменты и стараться их реализовывать.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что 30-летний итальянец продлит контракт с сине-бело-голубыми.