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Манчини убедил Кришито продлить контракт с «Зенитом»

25 июля 2017, 22:10
16

Защитник «Зенита» Доменико Кришито останется в команде. Об этом сообщил итальянский ресурс GazzaMercato.

По данным источника, ключевым в ситуации стало решение главного тренера Роберто Манчини отдать соотечественнику капитанскую повязку. Ожидается, что 30-летний итальянец продлит соглашение до 2020 года.

Кришито пополнил состав питерцев в июле 2011 года, перейдя из «Дженоа» за 15 миллионов евро. За шесть сезонов в российском клубе защитник сыграл в 130 матчах РФПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 19 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Манчини Роберто
Комментарии (16)
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xLINDAx
1501010206
Italian deal).
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smersh45
1501010603
классный игрок
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Garrincha58
1501011523
Ну и для чего с игроком которому 30 лет продлевать аж на пять лет
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insider_retro
1501012692
5-ти летний контракт с 30-ти летним игроком, как минимум, настораживает....
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Тазит
1501014138
Прям убедил? Долго уговаривал наверное. Ведь столько топ-клубов хотели его видеть у себя. Думаю, Фурс, как честный человек, поднимет ему зарплату раза в три...
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paracetamol
1501015525
Да знаем уже, тоже новость!
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1501015601
вы считать то умеете на 3 года
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арейская
1501028148
О, повязка, ты чудо...
Ответить
Alex ostrov
1501045781
Кришито это один из не многих трансферов к которому не было вопросов, одна из самых удачных покупок среди всех клубов РФПЛ
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portero
1501061141
в матче с Рубином не побежал страховать Нету , ведь знает с кем играет, голишку привезли, а так хорошо играет и в атаке и в защите.
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