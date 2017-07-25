Манчини убедил Кришито продлить контракт с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито останется в команде. Об этом сообщил итальянский ресурс GazzaMercato.

По данным источника, ключевым в ситуации стало решение главного тренера Роберто Манчини отдать соотечественнику капитанскую повязку. Ожидается, что 30-летний итальянец продлит соглашение до 2020 года.

Кришито пополнил состав питерцев в июле 2011 года, перейдя из «Дженоа» за 15 миллионов евро. За шесть сезонов в российском клубе защитник сыграл в 130 матчах РФПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 19 результативных передач.