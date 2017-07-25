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    Манчини убедил Кришито продлить контракт с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито останется в команде. Об этом сообщил итальянский ресурс GazzaMercato.

    По данным источника, ключевым в ситуации стало решение главного тренера Роберто Манчини отдать соотечественнику капитанскую повязку. Ожидается, что 30-летний итальянец продлит соглашение до 2020 года.

    Кришито пополнил состав питерцев в июле 2011 года, перейдя из «Дженоа» за 15 миллионов евро. За шесть сезонов в российском клубе защитник сыграл в 130 матчах РФПЛ, в которых забил 11 голов и отдал 19 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 22:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +67285

      portero 26 июля 2017, 12:25

      в матче с Рубином не побежал страховать Нету , ведь знает с кем играет, голишку привезли, а так хорошо играет и в атаке и в защите.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 26 июля 2017, 08:09

      Кришито это один из не многих трансферов к которому не было вопросов, одна из самых удачных покупок среди всех клубов РФПЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июля 2017, 03:15

      О, повязка, ты чудо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 25 июля 2017, 23:46

      вы считать то умеете на 3 года

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 23:45

      Да знаем уже, тоже новость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2017, 23:22

      Прям убедил? Долго уговаривал наверное. Ведь столько топ-клубов хотели его видеть у себя. Думаю, Фурс, как честный человек, поднимет ему зарплату раза в три...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 22:58

      5-ти летний контракт с 30-ти летним игроком, как минимум, настораживает....

      1
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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ > insider_retro 26 июля 2017, 02:17

      С чего ты взял что пятилетний?

      2
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      ...
      Рейтинг: +67285

      portero > insider_retro 26 июля 2017, 12:28

      арифметика однако , еще не проходил в школе?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > portero 27 июля 2017, 11:07

      Нормально всё с арифметикой... Изначально в статье указывался срок ожидаемого соглашения до 2022 года...

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 25 июля 2017, 22:39

      кто его купит в следующем году?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2017, 22:38

      Ну и для чего с игроком которому 30 лет продлевать аж на пять лет

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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > Garrincha58 26 июля 2017, 00:00

      Люди на дворе 2017 год ,а теперь можно посчитать на сколько продлевают !

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      Рейтинг: +616

      smersh45 25 июля 2017, 22:23

      классный игрок

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