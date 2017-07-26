Промес: «Спартак» без своих фанатов – ничто»

Атакующий футболист московского «Спартака» Квинси Промес на своей странице в социальной сети опубликовал небольшое обращение к болельщикам красно-белых.

«Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе!» – пишет голландец.

«Спартак» после двух туров занимает десятое место в таблице. Ближайший матч москвичи проведут 31 июля дома против «Краснодара», который пока не потерял ни очка.