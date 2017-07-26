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Промес: «Спартак» без своих фанатов – ничто»

26 июля 2017, 15:09
21

Атакующий футболист московского «Спартака» Квинси Промес на своей странице в социальной сети опубликовал небольшое обращение к болельщикам красно-белых.

«Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе!» – пишет голландец.

«Спартак» после двух туров занимает десятое место в таблице. Ближайший матч москвичи проведут 31 июля дома против «Краснодара», который пока не потерял ни очка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (21)
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vaenruk
1501071710
Думаю на первый двух словах можно было и закончить обращение
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серега кашин
1501072239
любой клуб без фанатов-ничто
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PNZ1985
1501073001
давай Спартак! Дави быков!
Ответить
forward33
1501073339
Антоха - топ, таких легионеров в нашем чемпионате, да больше...эх...
Ответить
vladimir-7
1501081324
31 июля Краснодар не потеряет ни очка. Желаю быкам победы 2:0.
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Бугимен
1501082824
Мы должны сделать это все вместе Квинси Промес !Вы играете, мы Вас дружно поддерживаем!Вперед СПАРТАК!Тем более:Семь футболистов клуба «Краснодар» рискуют пропустить матч третьего тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против московского «Спартака». Уже совершенно точно на поле в матче со «Спартаком» не смогут выйти нападающий клуба и сборной России Фёдор Смолов, полузащитник Торнике Окриашвили и голкипер Станислав Крицюк. Кроме того, с большой вероятностью участие в матче не смогут принять полузащитники Юрий Газинский и Вячеслав Подберёзкин, а также Шарль Каборе и Вандерсон, имеющие мышечные травмы. Матч третьего тура чемпионата РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт 31 июля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:30 мск.
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dok66
1501083562
ЭЭЭЭЭЭЭ ! Квинси , это уже перебор ! На поле выходите вы , а не болельщики ! Будете играть , и болельщики будут с вами !
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hevbn 28
1501083691
Промес прав в том , что после чемпионства любая команда ,которая давно не выигрывала ( особенно большая) испытывает "похмельный синдром" и задача болельщиков вместе с игроками побыстрее выйти из этой ситуации, не начать истерить ни тем, ни другим . Здесь выход из ситуации только один болельщикам болеть , а игрокам играть.Вперед Спартак !!!
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OfaZavr
1501084470
Главное играйте от души и выкладывайтесь по полной, а за нами не заржавеет.
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APchelov
1501085630
И что, теперь все выездные матчи, особенно лигачемпионские, Спартак намерен просто отбывать номер???
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