В «СКА-Хабаровске» утверждают, что могут закрепиться в РФПЛ всерьез и надолго

Глава попечительского совета «СКА-Хабаровска» Аркадий Мкртычев поделился трансферными планами команды, а также рассказал о задачах на первый сезон в высшем дивизионе российского футбола.

«Команда лишь месяц с небольшим как пробилась в РФПЛ и, естественно, строится с колес. Трансферное окно закрывается через месяц, и за оставшееся время нам нужно укрепиться еще 3-4 игроками уровня Премьер-лиги, из них – двумя нападающими. Сегодня это наиболее уязвимая линия в команде. Через месяц уже можно будет говорить о какой-то стабильности.

Это РФПЛ, и здесь совсем другой футбол, чем в ФНЛ. Игроки должны быть готовы не только в физическом и тактическом плане, но и психологически. Проще говоря, у них не должны дрожать колени. К сожалению, именно этот компонент подводит наших ребят. Из трех пропущенных в первых турах голов два явились результатами ошибок, а свои шансы мы упустили. Тем не менее команда выглядит достойно. Матч с «Зенитом» провели на хорошем уровне.

Перетерпеть ситуацию является главной задачей клуба на сегодняшний день. Закроется трансферное окно, стабилизируется состав, уляжется волнение, тогда и посмотрим. Хабаровчане традиционно начинают сезон не лучшим образом, а затем набирают ход и наверстывают упущенное.

Задачи поставлены, резервы есть, игроки и тренеры настроены по-боевому, и я думаю, что главная цель – закрепиться в Премьер-лиге всерьез и надолго – нам по силам», – сказал функционер ИА «Хабаровск сегодня».

После двух туров дальневосточники в турнирной таблице РФПЛ занимают место в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведет 29 июля в Москве против ЦСКА.