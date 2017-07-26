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В Москве предложили назвать одну из улиц в честь Черенкова

26 июля 2017, 12:48
33

Глава муниципального округа Таганский (г. Москва) Илья Свиридов обратился к городским властям с инициативой назвать одну из улиц в районе домашнего стадиона «Спартака» в честь легенды красно-белого клуба Федора Черенкова.

«Знаменитому футболисту «Спартака» Ф.Черенкову 25 июля исполнилось бы 58 лет. Ф.Черенков – настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена.

Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие-Арена», в улицу Ф.Черенкова», – рассказал Свиридов агентству городских новостей «Москва».

Федор Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1993 годы (с перерывом на 1990-1991 годы). В общей сложности форвард провел 398 матчей и забил 95 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (33)
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acer2003
1501062721
Хорошее решение ! Фёдор достоин !!!!
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balaton78
1501064708
Отлично! Черенков уж точно достоин,что бы его именем назвали улицу!
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Диктор
1501064920
Черенков это легенда и явно достоин чтобы его именем и фамилией назвали улицу города.Лично для меня -я начал болеть за Спартак именно из за игры Федора,для меня он кумир.
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Вадим 1972
1501067493
Полностью поддерживаю. Фёдор Черенков был великим футболистом. Сейчас таких нет и в ближайшее время вряд ли будут.
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APchelov
1501068904
В Москве при таком мощном строительстве могли бы целый район построить с улицами настоящих футбольных легенд. Никто не был бы против
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dzhanavar
1501070352
ЧЕРЕНКОВ!!! Народный футболист СССР! Помню его гол на последних минутах в ответном матче с "Астон Виллой" 83-м... Незабываемый он... Спасибо всем,кто способствует этой идее...
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dok66
1501071726
Это правильно ! И лучше именно рядом со стадионом Спартака ! А не где нибудь на куличках !
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АЛЕКС 58
1501076140
Жаль,что таких как он больше нет!
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Опорник84
1501079106
Федор был игроком от бога и если назовут улицу в его честь, будет правильное решение!Его талант почитали не только болельщики Спартака,но и многие любители футбола!
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OfaZavr
1501083599
Правильно, нужно чтить заслуженных людей.
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