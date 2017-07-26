В Москве предложили назвать одну из улиц в честь Черенкова

Глава муниципального округа Таганский (г. Москва) Илья Свиридов обратился к городским властям с инициативой назвать одну из улиц в районе домашнего стадиона «Спартака» в честь легенды красно-белого клуба Федора Черенкова.

«Знаменитому футболисту «Спартака» Ф.Черенкову 25 июля исполнилось бы 58 лет. Ф.Черенков – настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена.

Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он тренировал. Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие-Арена», в улицу Ф.Черенкова», – рассказал Свиридов агентству городских новостей «Москва».

Федор Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1993 годы (с перерывом на 1990-1991 годы). В общей сложности форвард провел 398 матчей и забил 95 голов.