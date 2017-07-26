Моуринью ушел от ответа о желании пригласить Бэйла в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал комментировать возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По его словам, это было бы не корректно.

«На данный момент я вполне доволен составом своей команды. Но мне хотелось бы получить еще двух футболистов, которых у меня нет. Один из них – полузащитник, который поможет обеспечить сбалансированность в середине поля. Второй – атакующий футболист, способный выходить на оба фланга.

Имена? Я никогда не говорю об игроках других команд. Так как мне самому не нравится, когда говорят о моих футболистах. Поэтому мне пока нечего сказать на этот счет», – заявил Моуринью.

Ранее появилась информация о возможности ухода Гарета Бэйла из «Реала», что может произойти в текущее межсезонье.