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Моуринью ушел от ответа о желании пригласить Бэйла в «МЮ»

26 июля 2017, 10:30
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал комментировать возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По его словам, это было бы не корректно.

«На данный момент я вполне доволен составом своей команды. Но мне хотелось бы получить еще двух футболистов, которых у меня нет. Один из них – полузащитник, который поможет обеспечить сбалансированность в середине поля. Второй – атакующий футболист, способный выходить на оба фланга.

Имена? Я никогда не говорю об игроках других команд. Так как мне самому не нравится, когда говорят о моих футболистах. Поэтому мне пока нечего сказать на этот счет», – заявил Моуринью.

Ранее появилась информация о возможности ухода Гарета Бэйла из «Реала», что может произойти в текущее межсезонье.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Манчестер Юнайтед Реал Бэйл Гарет Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Interneradzuri
1501055448
Всё может быть
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MU-fanatic
1501058045
Бэйл отличный игрок,но за последние два сезона много травмировался...это и наводит на мысль,а стоит ли???)
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mutabor0992
1501065155
Бэйл,Матич...Кто еще нужен этому "супертренеру"????????????Видать состава совсем не хватает,хоть по дюсш ходи и собирай???
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mutabor0992
1501065393
Бэйла нужно было еще из Тоттенхэма брать на смену Гиггзу...
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panmon
1501072392
Лучше Хамеса бы взял... А вообще нужен еще нап, типа Ла Казета или Гризмана на место Руни
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