Моуринью ушел от ответа о желании пригласить Бэйла в «МЮ»

Лучше Хамеса бы взял...
А вообще нужен еще нап, типа Ла Казета или Гризмана на место Руни
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал комментировать возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По его словам, это было бы не корректно.
«На данный момент я вполне доволен составом своей команды. Но мне хотелось бы получить еще двух футболистов, которых у меня нет. Один из них – полузащитник, который поможет обеспечить сбалансированность в середине поля. Второй – атакующий футболист, способный выходить на оба фланга.
Имена? Я никогда не говорю об игроках других команд. Так как мне самому не нравится, когда говорят о моих футболистах. Поэтому мне пока нечего сказать на этот счет», – заявил Моуринью.
Ранее появилась информация о возможности ухода Гарета Бэйла из «Реала», что может произойти в текущее межсезонье.