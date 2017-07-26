Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью ушел от ответа о желании пригласить Бэйла в «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал комментировать возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла. По его словам, это было бы не корректно.

    «На данный момент я вполне доволен составом своей команды. Но мне хотелось бы получить еще двух футболистов, которых у меня нет. Один из них – полузащитник, который поможет обеспечить сбалансированность в середине поля. Второй – атакующий футболист, способный выходить на оба фланга.

    Имена? Я никогда не говорю об игроках других команд. Так как мне самому не нравится, когда говорят о моих футболистах. Поэтому мне пока нечего сказать на этот счет», – заявил Моуринью.

    Ранее появилась информация о возможности ухода Гарета Бэйла из «Реала», что может произойти в текущее межсезонье.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2017 10:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 26 июля 2017, 15:33

      Лучше Хамеса бы взял...
      А вообще нужен еще нап, типа Ла Казета или Гризмана на место Руни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 26 июля 2017, 13:36

      Бэйла нужно было еще из Тоттенхэма брать на смену Гиггзу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 26 июля 2017, 13:32

      Бэйл,Матич...Кто еще нужен этому "супертренеру"????????????Видать состава совсем не хватает,хоть по дюсш ходи и собирай???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 26 июля 2017, 11:34

      Бэйл отличный игрок,но за последние два сезона много травмировался...это и наводит на мысль,а стоит ли???)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 26 июля 2017, 10:50

      Всё может быть

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11