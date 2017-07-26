Червиченко: «В «Зените» Манчини приходится учить футболистов азам»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает главного тренера столичного клуба Массимо Карреру специалистом среднего уровня. По его мнению, итальянец просто вовремя пришел в подготовленную команду, готовую к чемпионству. Что касается «Зенита», то Червиченко пока разочарован игрой команды из Санкт-Петербурга. Связано это с приходом Роберто Манчини, который оказался не готов к низкому уровню футболистов.

– Что за тренер у «Спартака»? Вроде итальянец, а со счетом 0:0 впервые сыграл только в последнем туре с «Уфой».

– Вы знаете, я по этому поводу шучу: Каррере кажется, что он великий тренер и что это он выиграл чемпионат в прошлом сезоне. Я думаю, что, конечно, его роль в этом чемпионстве была, но абсолютно не решающая (смеется). Знаете, когда про него сейчас говорят, что он тренер гениальный, сразу вспоминаю другое. Я уже взрослый человек и кое-что знаю. Когда к нам при социализме в страну приезжали иностранцы, французы и итальянцы, то девушки советские сразу охали и ахали: «Ой, итальянец!» А то, что этот итальянец может быть слесарем, сантехником или дворником в своей стране, не имело для советской девушки никакого значения. Для нее он был европеец. Вот и в футболе у нас до сих пор так осталось, что если тренер итальянец, то это сногсшибательно. А то, что он никого до этого не тренировал и просто волей случая попал в фартовый год на пост главного тренера в «Спартаке», что ж, так бывает. Я думаю, что в этом сезоне все будет по-другому. Я, например, не уверен, что через год он будет руководить «Спартаком».

– Через тур ему предстоит сыграть против «Зенита» и другого итальянца, Роберто Манчини. Нравится ли вам обновленный «Зенит»?

– Пока нет.

– Почему?

– Я помню, когда «Зенит» года три или четыре назад выходил на поле, то становилось понятно, что это лидер чемпионата. Команда при Спаллетти была словно машина. Если что-то у этой машины не получалось, то был Халк, который, взяв мяч в центре поля, мог решить исход любого матча. А сейчас вроде и лучше стал «Зенит», приобретен очень хороший нападающий Дриусси, но пока «Зенит» не производит впечатления пресса, который рано или поздно тебя все равно раздавит. Нет такого ощущения, что как бы ни сопротивлялся ты, «Зенит» тебя разобьет и придавит. Проблема в том, что Манчини как тренер работал с игроками совершенно другого качества. Здесь он сталкивается с тем, что есть футболисты, которых приходится еще и учить. У Манчини раньше были такие игроки, которые и сами его могли чему-то научить, тот же Ибрагимович в «Интере». А сейчас у него в «Зените» есть футболисты, которым еще надо рассказать то, что забыли рассказать наши тренеры в детской школе. Думаю, все это несколько удивляет тех иностранных тренеров, которые к нам приезжают. Говорю о тренерах высокого класса, конечно.