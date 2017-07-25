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    Тренер АЕКа: «ЦСКА – опытная команда, которая переиграла нас по стандартным положениям»

    Главный тренер АЕКа Маноло Хименес дал комментарий по матчу против ЦСКА в рамках третьего раунда квалификационной стадии Лиги чемпионов. Афинский клуб дома уступил со счетом 0:2.

    – Мы контролировали ход встречи в первой половине первого тайма. Но потом был назначен абсолютно абсурдный угловой, с которого ЦСКА открыл счет. Я не раз говорил, что в футболе все решают детали. Что ж, ничего еще не потеряно. Нас ждет второй матч.

    – Почему вы считаете угловой абсурдным?

    – Наш футболист совершил грубую ошибку.

    – Может быть, АЕК испугался ЦСКА?

    – Я не понимаю этого вопроса. ЦСКА – не клуб третьего испанского дивизиона, а опытная команда, которая переиграла нас по стандартным положениям

    Встреча в Москве состоится 2 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 00:00
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