Тренер АЕКа: «ЦСКА – опытная команда, которая переиграла нас по стандартным положениям»

Главный тренер АЕКа Маноло Хименес дал комментарий по матчу против ЦСКА в рамках третьего раунда квалификационной стадии Лиги чемпионов. Афинский клуб дома уступил со счетом 0:2.

– Мы контролировали ход встречи в первой половине первого тайма. Но потом был назначен абсолютно абсурдный угловой, с которого ЦСКА открыл счет. Я не раз говорил, что в футболе все решают детали. Что ж, ничего еще не потеряно. Нас ждет второй матч.

– Почему вы считаете угловой абсурдным?

– Наш футболист совершил грубую ошибку.

– Может быть, АЕК испугался ЦСКА?

– Я не понимаю этого вопроса. ЦСКА – не клуб третьего испанского дивизиона, а опытная команда, которая переиграла нас по стандартным положениям

Встреча в Москве состоится 2 августа.