Фундукян – в адрес «Матч ТВ»: «Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте!»

Коммерческий директор «Краснодара» Артур Фундукян прокомментировал последний выпуск передачи «8-16» на «Матч ТВ». Редакторы списка голов второго тура чемпионата России поставили мяч нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси выше, чем точный удар форварда «быков» Жоаозиньо.

«Какой стыд ставить гол Дриусси выше гола Жоазиньо с формулировкой «потому что он позволил занять первое место». Ребята, ведущие и комментаторы «Матч ТВ», мы видим, как вам тяжело все время придумывать предлог, по которому в вашем конкурсе можно поставить «Зенит» на первое место. Мы все понимаем. Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте, а мы, все остальные, будем биться за второе. И вам спокойнее, и мы в борьбе», – написал Фундукян.

Оба клуба по результатом двух туров набрали максимальный показатель.