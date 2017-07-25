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    Фундукян – в адрес «Матч ТВ»: «Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте!»

    Коммерческий директор «Краснодара» Артур Фундукян прокомментировал последний выпуск передачи «8-16» на «Матч ТВ». Редакторы списка голов второго тура чемпионата России поставили мяч нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси выше, чем точный удар форварда «быков» Жоаозиньо.

    «Какой стыд ставить гол Дриусси выше гола Жоазиньо с формулировкой «потому что он позволил занять первое место». Ребята, ведущие и комментаторы «Матч ТВ», мы видим, как вам тяжело все время придумывать предлог, по которому в вашем конкурсе можно поставить «Зенит» на первое место. Мы все понимаем. Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте, а мы, все остальные, будем биться за второе. И вам спокойнее, и мы в борьбе», – написал Фундукян.

    Оба клуба по результатом двух туров набрали максимальный показатель.

    Источник: Twitter

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    25.07.2017 23:38
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 26 июля 2017, 10:38

      Согласен я Фундукяном !У кого денег больше,тот и рулит!Не важно кто сейчас у руля в РФПЛ, главное сейчас ЛЕ и ЛЧ,там будьте на 1 месте все вы друзья!Удачи всем нашим Российским командам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67285

      portero 26 июля 2017, 10:02

      комбинация была хорошая, так бы спартаку забить, а там была команда тосно... не надо первых мест от матч ТВ лучше итоговое в таблице!!!!

      2
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 26 июля 2017, 09:53

      Попробуй мясных обыграть, ара, потом и трынди.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:28

      Рассуждения людей, сидящих на зарплате.

      9
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      Рейтинг: +67285

      portero 26 июля 2017, 09:08

      Ну просто Спартак не забил, а так на матчТВ больше спартаковских комментаторов , лучший гол тура это ни о чем , надо набирать очки.

      3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 июля 2017, 08:25

      Пусть Питер будет в шоколаде, если у него пойдет не так, выгонят не только Карпина-правдоруба, но и канал прикроют. Будем опять игры через Сопку смотреть.

      7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 июля 2017, 08:20

      да кому наХ они нужны эти лучшие голы вот если бы их признавали в Европе тогда другое дело, а тут всякие фундукяны арустамяны где их понабрали блин

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 июля 2017, 08:13

      Матч-ТВ застолблен Зенитом, как ТНТ Домом-2. Питер форева.

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 июля 2017, 08:00

      Галицкому предлагали финансировать НТВ+Футбол, он отказался. Теперь пусть слушает музыку, заказанную другими.

      8
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      Рейтинг: +628

      somn 26 июля 2017, 07:47

      Чтой-то Сундукян так занервничал? Ну пусть "быки" будут круче Зени.

      3
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