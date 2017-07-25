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  • Фундукян – в адрес «Матч ТВ»: «Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте!»

Фундукян – в адрес «Матч ТВ»: «Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте!»

25 июля 2017, 23:38
26

Коммерческий директор «Краснодара» Артур Фундукян прокомментировал последний выпуск передачи «8-16» на «Матч ТВ». Редакторы списка голов второго тура чемпионата России поставили мяч нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси выше, чем точный удар форварда «быков» Жоаозиньо.

«Какой стыд ставить гол Дриусси выше гола Жоазиньо с формулировкой «потому что он позволил занять первое место». Ребята, ведущие и комментаторы «Матч ТВ», мы видим, как вам тяжело все время придумывать предлог, по которому в вашем конкурсе можно поставить «Зенит» на первое место. Мы все понимаем. Давайте «Зенит» по умолчанию будет на первом месте, а мы, все остальные, будем биться за второе. И вам спокойнее, и мы в борьбе», – написал Фундукян.

Оба клуба по результатом двух туров набрали максимальный показатель.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Жоаозиньо Дриусси Себастьян
Комментарии (26)
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diktatop
1501015416
газпром медиа не может допустить такого чтоб зенит не был первым, через пару лет куда не плюнь будет все с приставкой газпром...
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Джавел.
1501015576
Хорошо сказал... Матч ТВ - спотривный собрат условного киселев зомби тв...
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ufos73
1501018056
Бомжи сейчас тратят много бабла, когда закроется окно, и объявят итоговую сумму, это будет бомба! Поэтому нам простым, глупым и слепым людишкам, надо показать, что не зря столько потратили ))
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батог
1501043704
На 10 лет вперед????
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Одинокий волк Маквейд
1501045218
Галицкому предлагали финансировать НТВ+Футбол, он отказался. Теперь пусть слушает музыку, заказанную другими.
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Сибирь за Спартак
1501046019
Матч-ТВ застолблен Зенитом, как ТНТ Домом-2. Питер форева.
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Garrincha58
1501046400
да кому наХ они нужны эти лучшие голы вот если бы их признавали в Европе тогда другое дело, а тут всякие фундукяны арустамяны где их понабрали блин
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Svoysvoemubrat
1501046753
Пусть Питер будет в шоколаде, если у него пойдет не так, выгонят не только Карпина-правдоруба, но и канал прикроют. Будем опять игры через Сопку смотреть.
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portero
1501049322
Ну просто Спартак не забил, а так на матчТВ больше спартаковских комментаторов , лучший гол тура это ни о чем , надо набирать очки.
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СШГЭС
1501050521
Рассуждения людей, сидящих на зарплате.
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