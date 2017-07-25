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    В случае победы шведок над итальянками защитник Эрикссон сыграет против своей девушки в четвертьфинале

    В 21:45 состоится встреча третьего тура группового этапа женского Евро-2017 ШвецияИталия. В случае победы шведки выйдут из группы B на первом месте и в 1/4 встретятся с командой Дании.

    При таких обстоятельствах в четвертьфинале шведский защитник Магдалена Эрикссон сыграет против своей партнерши Перниль Хардер, выступающей на позиции форварда. Футболистки встречаются больше года.

    «Конечно, это будет необычно. Есть все шансы, чтобы именно так и произошло. Но я бы хотела сыграть против Швеции в полуфинале – ведь тогда либо я, либо Магда примут участие в финале», – цитирует Хардер датское издание TV2.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 20:42
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июля 2017, 14:10

      с 4-го раза только допер, о чем речь))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 июля 2017, 08:43

      А я не буду ругать модератора. Очень наглядно!

      Хорошие красивые девчонки, настоящие шведки, им бы детей рожать и растить... Раньше так и было, пока в толерастию не заиграли во 2 половине 20 века. Тем и кончится: выродится европейская раса, останутся одни арабы, албанцы и чёрные. Они, в отличие от коренных европейцев, такой хренью не страдают. Европа сама себе могилу вырыла.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 26 июля 2017, 07:46

      Да они ж как близняшки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 26 июля 2017, 05:03

      Представил в перспективе аналогичные новости из мужского футбола.
      Куда катится мир.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 26 июля 2017, 00:03

      А новость-то подпадает под пропаганду, так-то.
      Лучше бы сайту удалить данную статью, чтобы потом не иметь проблем с роскомнадзором.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 25 июля 2017, 23:57

      Бомбардир тебе что писать больше не о чем?
      что народ голубизной травиш?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 июля 2017, 23:51

      ковырялки)

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 25 июля 2017, 22:54

      Событие конечно...

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 25 июля 2017, 22:52

      шведская защитник

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 июля 2017, 22:47

      Теперь о "розовых" пишем?

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