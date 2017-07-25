В случае победы шведок над итальянками защитник Эрикссон сыграет против своей девушки в четвертьфинале

В 21:45 состоится встреча третьего тура группового этапа женского Евро-2017 Швеция – Италия. В случае победы шведки выйдут из группы B на первом месте и в 1/4 встретятся с командой Дании.

При таких обстоятельствах в четвертьфинале шведский защитник Магдалена Эрикссон сыграет против своей партнерши Перниль Хардер, выступающей на позиции форварда. Футболистки встречаются больше года.

«Конечно, это будет необычно. Есть все шансы, чтобы именно так и произошло. Но я бы хотела сыграть против Швеции в полуфинале – ведь тогда либо я, либо Магда примут участие в финале», – цитирует Хардер датское издание TV2.