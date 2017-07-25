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  • В случае победы шведок над итальянками защитник Эрикссон сыграет против своей девушки в четвертьфинале

В случае победы шведок над итальянками защитник Эрикссон сыграет против своей девушки в четвертьфинале

25 июля 2017, 20:42
35

В 21:45 состоится встреча третьего тура группового этапа женского Евро-2017 ШвецияИталия. В случае победы шведки выйдут из группы B на первом месте и в 1/4 встретятся с командой Дании.

При таких обстоятельствах в четвертьфинале шведский защитник Магдалена Эрикссон сыграет против своей партнерши Перниль Хардер, выступающей на позиции форварда. Футболистки встречаются больше года.

«Конечно, это будет необычно. Есть все шансы, чтобы именно так и произошло. Но я бы хотела сыграть против Швеции в полуфинале – ведь тогда либо я, либо Магда примут участие в финале», – цитирует Хардер датское издание TV2.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Швеция Италия Дания
Комментарии (35)
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Обер-КанцлерЪ
1501004811
Симпатичные обе, видать совсем у них там с мужиками беда, в Швеции, одни ахмеды остались да эдики.
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Добрый Бобер
1501005115
Предлагаю наказать "Бомбардир" по статье "Пропаганда гомосексуализма".
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Черкизовский Кот
1501006428
Кому как, но у меня лесботские бабы не вызывают отвращения, скорее непонимание. Вот если бы тут была статья про двух заднеприводных - вот тогда бы я выссказал своё "Фууу".
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filosof sparty
1501006750
Ну это бл нормально!???? Это демократия!??? Нет, это уже распущенность...
Ответить
absent32
1501007167
вроде симпатичные бабёнки... вам бы каждой по ч..ну, а не сиськи друг другу мять)))
Ответить
яБеда
1501007298
Срамота!!!
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STAFOR13
1501007422
хейропейцы, больше нечего сказать... у нас бы такое не прокатило с законом о таких нехороших людей... они ведь сами себе хуже сделали, ведь нормальных браков и детей будет меньше, + у них то растёт поколение, которое будет видеть что такие пары в их странах это нормально...
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Gullit 76
1501008660
И на хер вы это пишите?Позор бомбардиру!
Ответить
marshal9
1501016225
Бомбардир тебе что писать больше не о чем? что народ голубизной травиш?
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Danish Dynamite
1501047793
А я не буду ругать модератора. Очень наглядно! Хорошие красивые девчонки, настоящие шведки, им бы детей рожать и растить... Раньше так и было, пока в толерастию не заиграли во 2 половине 20 века. Тем и кончится: выродится европейская раса, останутся одни арабы, албанцы и чёрные. Они, в отличие от коренных европейцев, такой хренью не страдают. Европа сама себе могилу вырыла.
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