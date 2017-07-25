Гендиректор «Краснодара» прокомментировал желание Ивана хорошо зарабатывать

Сегодня новичок «Краснодара» Андрей Иван опубликовал фотографию машин в инстаграме. Позже румынский нападающий сказал, что рассчитывает на дорогие подарки от президенты клуба Сергея Галицкого. Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг поделился мнением о стремлении футболиста.

«Прочитали это интервью, посмеялись. Подумали, что кто-то из команды, видимо, пошутил над Андреем, причем достаточно жестко. Вы знаете принципы нашего клуба, таких подарков мы себе не позволяем. Единственное, что у нас есть, – памятные часы с эмблемой клуба в подарок за 100 проведенных в «Краснодаре» матчей. Других вознаграждений – ни самолетов, ни пароходов – не предусмотрено», — сказал Хашиг.

Иван стал игроком «Краснодара» 17 июля. Прежде 20-летний форвард выступал за румынский клуб «Университатя».