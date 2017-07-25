Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Краснодара» прокомментировал желание Ивана хорошо зарабатывать

    Сегодня новичок «Краснодара» Андрей Иван опубликовал фотографию машин в инстаграме. Позже румынский нападающий сказал, что рассчитывает на дорогие подарки от президенты клуба Сергея Галицкого. Генеральный директор «быков» Владимир Хашиг поделился мнением о стремлении футболиста.

    «Прочитали это интервью, посмеялись. Подумали, что кто-то из команды, видимо, пошутил над Андреем, причем достаточно жестко. Вы знаете принципы нашего клуба, таких подарков мы себе не позволяем. Единственное, что у нас есть, – памятные часы с эмблемой клуба в подарок за 100 проведенных в «Краснодаре» матчей. Других вознаграждений – ни самолетов, ни пароходов – не предусмотрено», — сказал Хашиг.

    Иван стал игроком «Краснодара» 17 июля. Прежде 20-летний форвард выступал за румынский клуб «Университатя».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2017 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июля 2017, 14:19

      он походу Краснодар с Тереком перепутал))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 июля 2017, 12:35

      На игру надев трусы, не забудьте про часы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:56

      Трудности перевода.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > СШГЭС 26 июля 2017, 10:16

      Смысл же был: выиграли - вам часы, проиграли - отдавай часы. Переводчик, сука, напутал.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 июля 2017, 00:17

      Какой-то чересчур незамысловатый этот Иван.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 июля 2017, 20:08

      Это ему в ахмат надо было идти за подарками...кадыров машинку а то и две подогнал бы за хорошие матчи

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен > алекс88 25 июля 2017, 21:27

      Что там машина,часы это сила!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11