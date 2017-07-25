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  • Кузяев: «Отец поставил меня перед фактом: тебя покупает «Зенит»

Кузяев: «Отец поставил меня перед фактом: тебя покупает «Зенит»

25 июля 2017, 12:34
7

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что о переходе в петербургский клуб узнал от своего отца. По словам 24-летнего игрока, он очень обрадовался выпавшему шансу.

«Переговоры с «Ахматом» вел мой отец, а потом он позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя. Мягко говоря, я обрадовался. Такой шанс выпал, был очень рад.

14-й номер мне посоветовал взять отец. Для меня номер особо не принципиален. За месяц с Роберто Манчини я очень многое узнал о тактике. Чуть ли не каждый день работали над этим. Также много времени уделялось силовой и скоростной работе», – сказал Кузяев.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в двух матчах РФПЛ и отметился одним голом.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (7)
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xLINDAx
1500975500
Что ж - уже отличился даже, молодца.
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paracetamol
1500976120
У чурок - кто купил, тому и служат, не спрашивают. Правда если кто больше даст - сразу продадутся.
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Paladius
1500976436
Удачи Далер, в первых матчах очень хорошо смотришься! Обводка, отбор на уровне. Еще прибавишь и до сборной недалеко!
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David_Fio
1500977779
в этом месяце однозначно самый популярный игрок
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Обер-КанцлерЪ
1500980941
Если с Тосно на таком же уровне отыграет, как и в первых двух матчах - возможно будет лучшим игроком июля в Зените !
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denisrebrikov
1500981291
Не плохой игрок, цель на Сборную нужно ставить.
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карасевщина
1500986211
отец наверное хотел барашка продать
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