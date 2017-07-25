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    Кузяев: «Отец поставил меня перед фактом: тебя покупает «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что о переходе в петербургский клуб узнал от своего отца. По словам 24-летнего игрока, он очень обрадовался выпавшему шансу.

    «Переговоры с «Ахматом» вел мой отец, а потом он позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя. Мягко говоря, я обрадовался. Такой шанс выпал, был очень рад.

    14-й номер мне посоветовал взять отец. Для меня номер особо не принципиален. За месяц с Роберто Манчини я очень многое узнал о тактике. Чуть ли не каждый день работали над этим. Также много времени уделялось силовой и скоростной работе», – сказал Кузяев.

    В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в двух матчах РФПЛ и отметился одним голом.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.07.2017 12:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июля 2017, 15:36

      отец наверное хотел барашка продать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 июля 2017, 14:14

      Не плохой игрок, цель на Сборную нужно ставить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 июля 2017, 14:09

      Если с Тосно на таком же уровне отыграет, как и в первых двух матчах - возможно будет лучшим игроком июля в Зените !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 25 июля 2017, 13:16

      в этом месяце однозначно самый популярный игрок

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 25 июля 2017, 12:53

      Удачи Далер, в первых матчах очень хорошо смотришься! Обводка, отбор на уровне. Еще прибавишь и до сборной недалеко!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 12:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У чурок - кто купил, тому и служат, не спрашивают. Правда если кто больше даст - сразу продадутся.

      -13
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 12:38

      Что ж - уже отличился даже, молодца.

      3
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