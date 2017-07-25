Кузяев: «Отец поставил меня перед фактом: тебя покупает «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев признался, что о переходе в петербургский клуб узнал от своего отца. По словам 24-летнего игрока, он очень обрадовался выпавшему шансу.

«Переговоры с «Ахматом» вел мой отец, а потом он позвонил мне и поставил перед фактом: «Зенит» покупает тебя. Мягко говоря, я обрадовался. Такой шанс выпал, был очень рад.

14-й номер мне посоветовал взять отец. Для меня номер особо не принципиален. За месяц с Роберто Манчини я очень многое узнал о тактике. Чуть ли не каждый день работали над этим. Также много времени уделялось силовой и скоростной работе», – сказал Кузяев.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в двух матчах РФПЛ и отметился одним голом.