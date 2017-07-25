Альварес выбирает между «Локомотивом» и «Динамо»

Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес входит в трансферные интересы сразу двух российских клубов – «Локомотива» и «Динамо». В связи с этим уже состоялась встреча представителей 29-летнего аргентинца с руководством итальянского клуба. На ней обсуждалась возможность переезда футболиста в Россию.

Альварес перебрался в «Сампдорию» в начале 2016 года. Он провел в составе команды 36 матчей, в которых забил четыре мяча. Ранее он выступал за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Аргентины на его счету девять матчей и один гол.