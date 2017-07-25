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    Альварес выбирает между «Локомотивом» и «Динамо»

    Полузащитник «Сампдории» Рикардо Альварес входит в трансферные интересы сразу двух российских клубов – «Локомотива» и «Динамо». В связи с этим уже состоялась встреча представителей 29-летнего аргентинца с руководством итальянского клуба. На ней обсуждалась возможность переезда футболиста в Россию.

    Альварес перебрался в «Сампдорию» в начале 2016 года. Он провел в составе команды 36 матчей, в которых забил четыре мяча. Ранее он выступал за «Интер», «Сандерленд» и «Велес Сарсфилд». В составе сборной Аргентины на его счету девять матчей и один гол.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.07.2017 07:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 25 июля 2017, 13:22

      Выбор между лигой Европы и пердивом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 25 июля 2017, 12:59

      Динамо срочно нужно усиление, наконец то поняли боссы, надеюсь усилит бело-синих!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 25 июля 2017, 12:29

      Можно и взять

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 июля 2017, 12:08

      16 лет болею за Локо, но навскидку не вспомнил ни одного аргентинца в нашей истории!!! Посмотрел на Вики - оказалось, что в 2008-м за нас выступал некий аргентинец Гильермо Перейра, сыграв 8 матчей. Я тогда служил в армии, и потому про такого игрока даже не слышал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Черкизовский Кот 25 июля 2017, 14:23

      А почему в армии не следил?Я например как раз таки в армии стал болеть за Локо!

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > zra78 25 июля 2017, 17:06

      Не было возможности.

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      Рейтинг: +161

      adekvat 25 июля 2017, 10:09

      Не староват ли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 июля 2017, 09:26

      Добро пожаловать в Локомотив.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 09:23

      Закопался.... Скорее в Локо упадёт, в Россию-то на заработки едет.... А у Динамо заявлена перспектива проблем по зарплате.... Длинного контракта никто не даст, возраст не тот... Остальное мутно и непредсказуемо....

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июля 2017, 08:02

      Нам можно еще одного полузащитника , но и защитник бы с нападающим не помешал !

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 25 июля 2017, 08:00

      Какое нафик Динамо? У них денег нет. А вот в Локомотив - возможно.

      3
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      Рейтинг: +312

      Zly 25 июля 2017, 07:59

      Что-то аргентинцы в наш чемпионат устремились

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Zly 25 июля 2017, 10:12

      Не зря Марадона приезжал.

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