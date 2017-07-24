Широков: «После двух туров «Спартак» уже недобрал четыре очка – многовато будет, но все еще поправимо»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о старте сезона РФПЛ для московского клуба.

Напомним, в первых двух турах действующий чемпион России дважды сыграл вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

«На данный момент болельщикам переживать не стоит. «Спартак» не смог забрать свое в двух матчах, не дожал соперников, как делал это том году. В то же время другой клуб, конкурент «Спартака», своих оппонентов дожимает. Я говорю о «Зените». А действующий чемпион после двух туров недобрал четыре очка – многовато будет, но все еще поправимо», – сказал Широков.