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    Широков: «После двух туров «Спартак» уже недобрал четыре очка – многовато будет, но все еще поправимо»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о старте сезона РФПЛ для московского клуба.

    Напомним, в первых двух турах действующий чемпион России дважды сыграл вничью: с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).

    «На данный момент болельщикам переживать не стоит. «Спартак» не смог забрать свое в двух матчах, не дожал соперников, как делал это том году. В то же время другой клуб, конкурент «Спартака», своих оппонентов дожимает. Я говорю о «Зените». А действующий чемпион после двух туров недобрал четыре очка – многовато будет, но все еще поправимо», – сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2017 23:26
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 25 июля 2017, 00:07

      широков не собирается вслед за карпиным пойти потренировать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 25 июля 2017, 00:06

      Пусть парни еще один тур отмечают свое чемпионство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 23:29

      Скоро Краснодар наподдает, потом Зенит..., впору о ФНЛ думать.

      -2
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