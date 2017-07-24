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  • Кавазашвили: «Может, Каррера уехал на пару дней и «Спартак» расслабился, игроки выпили пивка?»

Кавазашвили: «Может, Каррера уехал на пару дней и «Спартак» расслабился, игроки выпили пивка?»

24 июля 2017, 18:18
14

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал неубедительный старт красно-белых в РФПЛ.

В двух стартовых турах подопечные Массимо Карреры набрали всего два очка, упустив победу над «Динамо» (2:2) и не сумев переиграть «Уфу» (0:0).

Напомним, что «Спартак» накануне завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» (2:1).

«После Суперкубка, где «Спартак» показал хороший матч, чемпионат красно-белые начали очень вяло. Отдельные футболисты показывают игру, которая не соответствует уровню чемпионов. Не узнаю Глушакова: как будто он находится на поле, чтобы отвернуться от мяча. Поэтому я и сказал, что команда «мертвая», а не один Глушаков.

Денис – яркая фигура, лидер «Спартака». Его игра была задатком для создания голевых моментов. Но сейчас вижу – он не тот. Что случилось? Понять не могу. Но команда провалилась. Пропустили два мяча от «Динамо», хотя не имели на это никакого права. «Динамо» разыграло «Спартак», как хотело. Как игроки так резко остановились на поле. Надо разбираться, в чем причина. Может, даже дело в нарушении спортивного режима.

Может ли быть дело в тренере? Надо спрашивать у руководителей клуба. Я причину найти не могу. Я там не нахожусь. Может, Каррера уехал на пару дней, и команда расслабилась. Не знаю. Как обыватель и болельщик я говорю свое мнение. Вижу – и делаю выводы. Может, они там расслабились и пивка выпили? Такие профессионалы не имеют права так делать.

На спартаковцев смотрит народ и восхищается их игрой. Конечно, иногда бывают двухнедельные перерывы у команды. Могут ребята собраться, выпить пива, шампанского коллективно или группами, а потом все вместе в парную – отпарились и начали усиленно работать. Бывало такое. И у меня в 69-м, когда мы рвались на первое место после первого круга.

Тогда на пивной завод поехали. Было нас человек шесть. Просили выступить. Мы выступили и выпили пива. А на второй день пошли в парную, выгнали все из себя и так и до конца второго круга не дали никому победить. Но здесь я боюсь. Боюсь, что что-то случилось. Берегите команду. Не давайте часто брать тайм-аут», – сказал Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бугимен
1500913505
После Суперкубка, где наш "Спартак" показал хороший матч,Спартак имел право и расслабиться.Но, не давайте нашим игрокам часто брать тайм-аут,это плохо влияет на наших игроков.А теперь собрались спартаковцы, и вперед! Спартак ,ты чемпион!
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David_Fio
1500913530
там не пиво, там поднятые носы! лига чемпионов все выбьет!
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aurora5858
1500913557
Команда рассыпалась??
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alexivanof197
1500914114
верим,что со следующего тура возьмём быка за рога
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shinnik
1500914494
Нормальный эффект второго постчемпионского сезона... 4-5 место..
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IVAN1975
1500914939
у Глушакова другие заботы,хочет больше денег за новый контракт,да перевелись патриоты, всем деньги подавай
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Небомбардир
1500915630
Пиво без водки - деньги на ветер!
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Taps
1500917960
Каррера - случайный тренер. Спартаку ничего не поможет в ближайшие 10 лет.
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Argon
1500929378
Пусть еще с 30-го на 31-е куда-нибудь уедет, а потом Спартак соберется и начнет играть в полную силу, этак до 18-го ноября. А потом уже пофиг.
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