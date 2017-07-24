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    Кавазашвили: «Может, Каррера уехал на пару дней и «Спартак» расслабился, игроки выпили пивка?»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал неубедительный старт красно-белых в РФПЛ.

    В двух стартовых турах подопечные Массимо Карреры набрали всего два очка, упустив победу над «Динамо» (2:2) и не сумев переиграть «Уфу» (0:0).

    Напомним, что «Спартак» накануне завоевал Суперкубок России, победив «Локомотив» (2:1).

    «После Суперкубка, где «Спартак» показал хороший матч, чемпионат красно-белые начали очень вяло. Отдельные футболисты показывают игру, которая не соответствует уровню чемпионов. Не узнаю Глушакова: как будто он находится на поле, чтобы отвернуться от мяча. Поэтому я и сказал, что команда «мертвая», а не один Глушаков.

    Денис – яркая фигура, лидер «Спартака». Его игра была задатком для создания голевых моментов. Но сейчас вижу – он не тот. Что случилось? Понять не могу. Но команда провалилась. Пропустили два мяча от «Динамо», хотя не имели на это никакого права. «Динамо» разыграло «Спартак», как хотело. Как игроки так резко остановились на поле. Надо разбираться, в чем причина. Может, даже дело в нарушении спортивного режима.

    Может ли быть дело в тренере? Надо спрашивать у руководителей клуба. Я причину найти не могу. Я там не нахожусь. Может, Каррера уехал на пару дней, и команда расслабилась. Не знаю. Как обыватель и болельщик я говорю свое мнение. Вижу – и делаю выводы. Может, они там расслабились и пивка выпили? Такие профессионалы не имеют права так делать.

    На спартаковцев смотрит народ и восхищается их игрой. Конечно, иногда бывают двухнедельные перерывы у команды. Могут ребята собраться, выпить пива, шампанского коллективно или группами, а потом все вместе в парную – отпарились и начали усиленно работать. Бывало такое. И у меня в 69-м, когда мы рвались на первое место после первого круга.

    Тогда на пивной завод поехали. Было нас человек шесть. Просили выступить. Мы выступили и выпили пива. А на второй день пошли в парную, выгнали все из себя и так и до конца второго круга не дали никому победить. Но здесь я боюсь. Боюсь, что что-то случилось. Берегите команду. Не давайте часто брать тайм-аут», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2017 18:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1168

      Argon 24 июля 2017, 23:49

      Пусть еще с 30-го на 31-е куда-нибудь уедет, а потом Спартак соберется и начнет играть в полную силу, этак до 18-го ноября. А потом уже пофиг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 24 июля 2017, 20:39

      Каррера - случайный тренер.
      Спартаку ничего не поможет в ближайшие 10 лет.

      -3
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 24 июля 2017, 20:00

      Пиво без водки - деньги на ветер!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 24 июля 2017, 19:48

      у Глушакова другие заботы,хочет больше денег за новый контракт,да перевелись патриоты, всем деньги подавай

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июля 2017, 19:41

      Нормальный эффект второго постчемпионского сезона...
      4-5 место..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1307

      Taps > shinnik 24 июля 2017, 20:39

      9-10

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 24 июля 2017, 19:35

      верим,что со следующего тура возьмём быка за рога

      0
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > alexivanof197 24 июля 2017, 19:55

      Осторожнее с кубанскими быками,они бодаются!

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июля 2017, 19:25

      Команда рассыпалась??

      -1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 24 июля 2017, 19:25

      там не пиво, там поднятые носы! лига чемпионов все выбьет!

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 19:25

      После Суперкубка, где наш "Спартак" показал хороший матч,Спартак имел право и расслабиться.Но, не давайте нашим игрокам часто брать тайм-аут,это плохо влияет на наших игроков.А теперь собрались спартаковцы, и вперед! Спартак ,ты чемпион!

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