Клопп: «Джан очень важен для «Ливерпуля», он не продается»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен отпускать из команды полузащитника Эмре Джана. Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за 23-летнего футболиста 25 миллионов евро. Также, по информации итальянских СМИ, немец дал согласие на переход в «старую синьору».

«Мы ведем переговоры о продлении контракта, и у всех нас есть уверенность в настоящий момент. Однако пока ничего не подписано, поэтому более конкретно не могу вам что-то сказать.

Эмре – очень важный игрок для нас. Мы не хотим продавать или терять игроков, входящих в основную обойму команды. Джан, безусловно, один из них. Мы хотим сохранить его, наши переговоры проходят в хорошем ключе», – сказал Клопп.

Джан перешел в «Ливерпуль» из «Байера» летом 2014 года. Его текущее соглашение с красными рассчитано еще на один сезон.