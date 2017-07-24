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Клопп: «Джан очень важен для «Ливерпуля», он не продается»

24 июля 2017, 12:13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен отпускать из команды полузащитника Эмре Джана. Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить за 23-летнего футболиста 25 миллионов евро. Также, по информации итальянских СМИ, немец дал согласие на переход в «старую синьору».

«Мы ведем переговоры о продлении контракта, и у всех нас есть уверенность в настоящий момент. Однако пока ничего не подписано, поэтому более конкретно не могу вам что-то сказать.

Эмре – очень важный игрок для нас. Мы не хотим продавать или терять игроков, входящих в основную обойму команды. Джан, безусловно, один из них. Мы хотим сохранить его, наши переговоры проходят в хорошем ключе», – сказал Клопп.

Джан перешел в «Ливерпуль» из «Байера» летом 2014 года. Его текущее соглашение с красными рассчитано еще на один сезон.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Джан Эмре
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