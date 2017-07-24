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Николаев: «Манчини беспокоит не только Нету, но и Иванович»

24 июля 2017, 11:47
4

Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев считает, что проблемы в обороне команды складываются не только из-за ошибок Луиша Нету, но и из-за смены позиции Бранислава Ивановича, который привык играть на фланге, а не в центральной зоне. По его словам, руководству клуба стоит продолжать поиски более надежного центрального защитника.

«Естественно, гол «Рубина» – это индивидуальная ошибка Нету. Вратарь вынес мяч, была скидка головой, а Нету просто не удержал свою позицию. Для защитников это азы, такие ошибки допускать нельзя. Но про Нету мы в таком ключе говорим давно. У него, конечно, бывают и хорошие матчи, это глупо отрицать, но, когда он ошибается, это сразу бросается в глаза.

Уверенности ему не добавляют и постоянные слухи о поиске нового центрального защитника. Это сказывается на его действиях. Если не найдут, придется действовать с теми игроками, что есть сейчас. Нету не самый плохой футболист. Дело еще и в отсутствии концентрации, ведь «Зенит» весь первый тайм провел впереди.

Думаю, Манчини беспокоит не только Нету, но и Иванович на позиции центрального защитника. Все-таки ему комфортнее было играть на фланге. Проблемы в центральной зоне есть. «Зенит», скорее всего, продолжит поиск игроков в оборону», – считает Николаев.

В первых двух турах «Зенит» одержал две победы – над «СКА-Хабаровском» (2:0) и «Рубином» (2:1).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Николаев Андрей Нету Луиш Манчини Роберто
Комментарии (4)
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acer2003
1500890380
Манчини знает сам,что его беспокоит ))
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neveldomha
1500896086
Все что прилетело в прошлом сезоне в сетку Зенита летело с правого фланга. Так что про привычки Ивановича не из той оперы. Мне кажется, что центральную зону в матче с Рубином он закрыл.
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