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    Николаев: «Манчини беспокоит не только Нету, но и Иванович»

    Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев считает, что проблемы в обороне команды складываются не только из-за ошибок Луиша Нету, но и из-за смены позиции Бранислава Ивановича, который привык играть на фланге, а не в центральной зоне. По его словам, руководству клуба стоит продолжать поиски более надежного центрального защитника.

    «Естественно, гол «Рубина» – это индивидуальная ошибка Нету. Вратарь вынес мяч, была скидка головой, а Нету просто не удержал свою позицию. Для защитников это азы, такие ошибки допускать нельзя. Но про Нету мы в таком ключе говорим давно. У него, конечно, бывают и хорошие матчи, это глупо отрицать, но, когда он ошибается, это сразу бросается в глаза.

    Уверенности ему не добавляют и постоянные слухи о поиске нового центрального защитника. Это сказывается на его действиях. Если не найдут, придется действовать с теми игроками, что есть сейчас. Нету не самый плохой футболист. Дело еще и в отсутствии концентрации, ведь «Зенит» весь первый тайм провел впереди.

    Думаю, Манчини беспокоит не только Нету, но и Иванович на позиции центрального защитника. Все-таки ему комфортнее было играть на фланге. Проблемы в центральной зоне есть. «Зенит», скорее всего, продолжит поиск игроков в оборону», – считает Николаев.

    В первых двух турах «Зенит» одержал две победы – над «СКА-Хабаровском» (2:0) и «Рубином» (2:1).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.07.2017 11:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 июля 2017, 14:34

      Все что прилетело в прошлом сезоне в сетку Зенита летело с правого фланга. Так что про привычки Ивановича не из той оперы. Мне кажется, что центральную зону в матче с Рубином он закрыл.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 июля 2017, 12:59

      Манчини знает сам,что его беспокоит ))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > acer2003 24 июля 2017, 14:45

      а его ничего не беспокоит он если провалит первый сезон то будет отговорка мол пока первый сезон еще надо дать время на адаптацию и тд и тп,а вот на следующий сезон с него спросят по полной,но а там и контракт на заходе уедет с бабками и все

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Garrincha58 24 июля 2017, 15:52

      согласен полностью, а еще лучше для Манчини будет расторгнуть контракт после 1 сезона и получить бабки за 2 сезона, как это сделал луческу.

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