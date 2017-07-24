Николаев: «Кузяев, судя по всему, нравится Манчини»

Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев считает, что главный тренер Роберто Манчини пока еще определяется с основным составом сине-бело-голубых. По его мнению, итальянский специалист продолжает эксперементировать.

«У Роберто Манчини было не так много времени, чтобы определиться с теми, кто должен играть в основном составе на позиции в центре. В первом матче со «СКА-Хабаровском» он попробовал там Ерохина, потом вышел Кузяев и забил гол. Кузяев и Дриусси неплохо себя проявили в предыдущей игре, и их выход во встрече с «Рубином» полностью оправдал себя, учитывая, что аргентинец забил два мяча. Кузяев в сравнении с Ерохиным больше нацелен на действия в обороне и действует там прилично. Все-таки Ерохин игрок несколько другого плана. Тренеру Кузяев, судя по всему, нравится, хотя матч с «Рубином» он провел не без ошибок», – считает Николаев.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.