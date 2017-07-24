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    Николаев: «Кузяев, судя по всему, нравится Манчини»

    Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев считает, что главный тренер Роберто Манчини пока еще определяется с основным составом сине-бело-голубых. По его мнению, итальянский специалист продолжает эксперементировать.

    «У Роберто Манчини было не так много времени, чтобы определиться с теми, кто должен играть в основном составе на позиции в центре. В первом матче со «СКА-Хабаровском» он попробовал там Ерохина, потом вышел Кузяев и забил гол. Кузяев и Дриусси неплохо себя проявили в предыдущей игре, и их выход во встрече с «Рубином» полностью оправдал себя, учитывая, что аргентинец забил два мяча. Кузяев в сравнении с Ерохиным больше нацелен на действия в обороне и действует там прилично. Все-таки Ерохин игрок несколько другого плана. Тренеру Кузяев, судя по всему, нравится, хотя матч с «Рубином» он провел не без ошибок», – считает Николаев.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    24.07.2017 07:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 24 июля 2017, 20:46

      кстати посмотрел статистику его карьеры, у него походу первый гол в карьере...в матче Ска Х. - Зенит

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 24 июля 2017, 15:23

      Зимой передет в зенит2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 июля 2017, 11:54

      Кузяев тихо делает свою работу и стараеться сделать её лучще. он должен вырости в большого игрока

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 июля 2017, 11:40

      Он всем нравится. В футбол играет, а не в мини.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 24 июля 2017, 11:04

      ... специалист продолжает эксперементировать.
      ----------------------------------------------
      «Эксперимент» (англ. The Experiment)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июля 2017, 11:03

      Конечно.. Такое ощущение складывается при просмотре игры, что он больше всех пашет на поле:)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2017, 09:35

      видно что человек старается не в пример Шатову, тот как зазвездился после чемпионского сезона так и не может до сих пор отойти

      2
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    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 24 июля 2017, 08:58

      А мне нравится что кузяев в обводку смело идёт

      3
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      Рейтинг: +86

      LX Zet 24 июля 2017, 08:12

      Кузяев определённо нравится! Креативный игрок

      3
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 24 июля 2017, 07:33

      Про голевую передачу забыл

      2
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