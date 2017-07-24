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Николаев: «Кузяев, судя по всему, нравится Манчини»

24 июля 2017, 07:20
10

Вице-чемпион России 2003 года в составе «Зенита» Андрей Николаев считает, что главный тренер Роберто Манчини пока еще определяется с основным составом сине-бело-голубых. По его мнению, итальянский специалист продолжает эксперементировать.

«У Роберто Манчини было не так много времени, чтобы определиться с теми, кто должен играть в основном составе на позиции в центре. В первом матче со «СКА-Хабаровском» он попробовал там Ерохина, потом вышел Кузяев и забил гол. Кузяев и Дриусси неплохо себя проявили в предыдущей игре, и их выход во встрече с «Рубином» полностью оправдал себя, учитывая, что аргентинец забил два мяча. Кузяев в сравнении с Ерохиным больше нацелен на действия в обороне и действует там прилично. Все-таки Ерохин игрок несколько другого плана. Тренеру Кузяев, судя по всему, нравится, хотя матч с «Рубином» он провел не без ошибок», – считает Николаев.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Николаев Андрей Кузяев Далер Дриусси Себастьян Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Lenin26
1500870825
Про голевую передачу забыл
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LX Zet
1500873179
Кузяев определённо нравится! Креативный игрок
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Liverpool#krasnodar
1500875911
А мне нравится что кузяев в обводку смело идёт
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Garrincha58
1500878123
видно что человек старается не в пример Шатову, тот как зазвездился после чемпионского сезона так и не может до сих пор отойти
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Dmirubo
1500883428
Конечно.. Такое ощущение складывается при просмотре игры, что он больше всех пашет на поле:)
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Tostao
1500883464
... специалист продолжает эксперементировать. ---------------------------------------------- «Эксперимент» (англ. The Experiment)
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Бриг
1500885654
Он всем нравится. В футбол играет, а не в мини.
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x-x-x-x-x
1500886471
Кузяев тихо делает свою работу и стараеться сделать её лучще. он должен вырости в большого игрока
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Borz1
1500899031
Зимой передет в зенит2
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LX Zet
1500918407
кстати посмотрел статистику его карьеры, у него походу первый гол в карьере...в матче Ска Х. - Зенит
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