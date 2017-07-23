Калитвинцев: «Матч с «Уралом» катился к ничьей, а «Динамо» на ничью не играет»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча 2-го тура РФПЛ против «Урала» (0:1) выразил мнение, что логичным итогом данной встречи должна была стать ничья, однако в концовке бело-голубые пропустили гол в исполнении вышедшего на замену Георгия Чантурии.

В следующем туре московский клуб встретится с «Ахматом». Игра пройдет 29 июля.

«Считаю, что матч катился к ничьей, а мы на ничью не играем. Старались с помощью небольшого навала прижать «Урал» к своим воротам, думали о том, чтобы забить, и пропустили свой мяч. Что касается качества игры, ребята были предупреждены, что каждый матч Премьер-лиги – кубковый. Надо терпеть, перетерпеть, играя до заключительного свистка. Не откладывать.

Если мы будем раскачиваться или экономить силы на весь матч, нам будет тяжело. Дело не в поражении, дело в игре, которую мы показали. Разберем игру, укажем на ошибки, будем готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию. У нас закаленная команда, прошедшая поражения и обидные ничьи. Ничего страшного не случилось, будем готовиться дальше», – сказал Калитвинцев.