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    Калитвинцев: «Матч с «Уралом» катился к ничьей, а «Динамо» на ничью не играет»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча 2-го тура РФПЛ против «Урала» (0:1) выразил мнение, что логичным итогом данной встречи должна была стать ничья, однако в концовке бело-голубые пропустили гол в исполнении вышедшего на замену Георгия Чантурии.

    В следующем туре московский клуб встретится с «Ахматом». Игра пройдет 29 июля.

    «Считаю, что матч катился к ничьей, а мы на ничью не играем. Старались с помощью небольшого навала прижать «Урал» к своим воротам, думали о том, чтобы забить, и пропустили свой мяч. Что касается качества игры, ребята были предупреждены, что каждый матч Премьер-лиги – кубковый. Надо терпеть, перетерпеть, играя до заключительного свистка. Не откладывать.

    Если мы будем раскачиваться или экономить силы на весь матч, нам будет тяжело. Дело не в поражении, дело в игре, которую мы показали. Разберем игру, укажем на ошибки, будем готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию. У нас закаленная команда, прошедшая поражения и обидные ничьи. Ничего страшного не случилось, будем готовиться дальше», – сказал Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.07.2017 20:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5113

      hunta 23 июля 2017, 21:18

      Правильно, какая ничья..., про......е.....бать......., так пр....е...............!

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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 20:56

      это всем секрет открыл как с динамо играть. жди концовки динамо откроется

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