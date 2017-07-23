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    У Педро диагностировано сотрясение мозга, игрок закончил предсезонную подготовку

    Вчера «Бомбардир» писал о столкновении Педро и Давида Оспины в товарищеском матче «Челси»«Арсенал» в Китае. Испанец был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Позже 29-летний футболист сообщил о состоянии здоровья.

    Согласно информации на официальном сайте синих, диагноз чемпиона мира и Европы подтвердился. Педро завершил предсезонную подготовку и вернется в Лондон для восстановления.

    Первый официальный матч сезона команды Антонио Конте состоится 6 августа – в рамках Суперкубка Англии чемпионы-2016/17 встретятся с «Арсеналом».

    Источник: ФК «Челси»

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    23.07.2017 14:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 15:55

      Здоровья.

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