У Педро диагностировано сотрясение мозга, игрок закончил предсезонную подготовку

Вчера «Бомбардир» писал о столкновении Педро и Давида Оспины в товарищеском матче «Челси» – «Арсенал» в Китае. Испанец был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Позже 29-летний футболист сообщил о состоянии здоровья.

Согласно информации на официальном сайте синих, диагноз чемпиона мира и Европы подтвердился. Педро завершил предсезонную подготовку и вернется в Лондон для восстановления.

Первый официальный матч сезона команды Антонио Конте состоится 6 августа – в рамках Суперкубка Англии чемпионы-2016/17 встретятся с «Арсеналом».