Педро после матча с «Арсеналом» попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга

Полузащитник «Челси» Педро получил серьезную травму в товарищеском матче против «Арсенала» (3:0). Напомним, 29-летний испанец был заменен в середине первого тайма после столкновения с голкипером «канониров» Давидом Оспиной.

После игры футболист был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

«Уверен, что все будет в порядке, но после игры Педро был направлен в госпиталь. Видимо, у него сотрясение мозга. Надеюсь, что он останется с нами в Китае, а потом отправится в Сингапур», – сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте.