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    Педро после матча с «Арсеналом» попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга

    Полузащитник «Челси» Педро получил серьезную травму в товарищеском матче против «Арсенала» (3:0). Напомним, 29-летний испанец был заменен в середине первого тайма после столкновения с голкипером «канониров» Давидом Оспиной.

    После игры футболист был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

    «Уверен, что все будет в порядке, но после игры Педро был направлен в госпиталь. Видимо, у него сотрясение мозга. Надеюсь, что он останется с нами в Китае, а потом отправится в Сингапур», – сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте.

    Источник: Independent.co.uk

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    22.07.2017 21:02
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