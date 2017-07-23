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    Заболотный: «У «Тосно» в матче с «Краснодаром» почти ничего не получилось»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал игру команды в матче с «Краснодаром» во 2-м туре РФПЛ. Клуб Ленинградской области во встрече проиграл со счетом 0:2.

    «У нас сегодня почти ничего не получилось, за исключением редких моментов. У нас не получалось зацепиться за мяч, а «Краснодар» хорошо атаковал. Во второй половине уже начали более-менее, но потом немного упустили игру и пропустили курьезный гол. «Краснодар» после этого уже полностью доминировал.

    Мы хотели меньше дать свободы «Краснодару» впереди и действовать на контратаках. По возможности накрывать защитников, не давая им быстро переводить мяч с фланга на фланг. Естественно, что были вылазки на чужую половину поля, но получались они не очень хорошо.

    Пока рано судить, чего нам не хватает. Надо со стороны посмотреть эту игру. У нас сложный старт сезона: с самого начала играем со всеми лидерами почти, приличные команды. Будем смотреть и анализировать. Еще ничего не потеряно, все впереди», – заявил Заболотный.

    «Тосно» в стартовых двух турах не набрал ни одного очка.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.07.2017 10:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 18:02

      без шансов для тосно игра была... поглядим как Краснодар сыграет в ближайшую неделю.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:26

      Парни , вы держитесь ! Все еще впереди ! Накройте Зенит , и все вас зауважают !

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 июля 2017, 12:46

      Быки и без лидеров(Смолова,Лаборде,Мамаева) выглядет очень сильно.Но старая проблема с неиспользованием кучи моментов так и осталась.Плюс после полученного преимущества каждый играет сам за себя - команда покласснее сразу накажет.А у Тосно всё получится,если из-за 3-4 неудач не опустят руки.

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