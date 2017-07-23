Заболотный: «У «Тосно» в матче с «Краснодаром» почти ничего не получилось»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал игру команды в матче с «Краснодаром» во 2-м туре РФПЛ. Клуб Ленинградской области во встрече проиграл со счетом 0:2.

«У нас сегодня почти ничего не получилось, за исключением редких моментов. У нас не получалось зацепиться за мяч, а «Краснодар» хорошо атаковал. Во второй половине уже начали более-менее, но потом немного упустили игру и пропустили курьезный гол. «Краснодар» после этого уже полностью доминировал.

Мы хотели меньше дать свободы «Краснодару» впереди и действовать на контратаках. По возможности накрывать защитников, не давая им быстро переводить мяч с фланга на фланг. Естественно, что были вылазки на чужую половину поля, но получались они не очень хорошо.

Пока рано судить, чего нам не хватает. Надо со стороны посмотреть эту игру. У нас сложный старт сезона: с самого начала играем со всеми лидерами почти, приличные команды. Будем смотреть и анализировать. Еще ничего не потеряно, все впереди», – заявил Заболотный.

«Тосно» в стартовых двух турах не набрал ни одного очка.