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    Клаэссон заменит Смолова в атаке «Краснодара» в игре против «Тосно»

    Известны стартовые составы «Краснодара» и «Тосно» на матч второго тура чемпионата России. Нападающий хозяев Федор Смолов не сыграет из-за микротравмы бедра. Форварда заменит полузащитник Виктор Клаэссон.

    «Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Подберезкин, Вандерсон, Жоаозиньо, Клаэссон.

    «Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалис, Шахов, Кутин, Мелкадзе, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Роша.

    Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. За событиями на стадионе в Краснодаре можно следить здесь.

    Ставьте на матч в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: ФК «Тосно»

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    22.07.2017 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3460

      acor94 22 июля 2017, 19:27

      А что с Лаборде?

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