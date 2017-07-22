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  • Клаэссон заменит Смолова в атаке «Краснодара» в игре против «Тосно»

Клаэссон заменит Смолова в атаке «Краснодара» в игре против «Тосно»

22 июля 2017, 19:18
2

Известны стартовые составы «Краснодара» и «Тосно» на матч второго тура чемпионата России. Нападающий хозяев Федор Смолов не сыграет из-за микротравмы бедра. Форварда заменит полузащитник Виктор Клаэссон.

«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Подберезкин, Вандерсон, Жоаозиньо, Клаэссон.

«Тосно»: Юрченко, Чернов, Дугалис, Шахов, Кутин, Мелкадзе, Кашчелан, Карницкий, Галиулин, Заболотный, Роша.

Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. За событиями на стадионе в Краснодаре можно следить здесь.

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Источник: ФК «Тосно»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тосно
Комментарии (2)
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acor94
1500740823
А что с Лаборде?
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