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  • Мещеряков: «Новый форвард для «Локомотива»? Мы должны посмотреть на тех игроков, которые есть в команде»

Мещеряков: «Новый форвард для «Локомотива»? Мы должны посмотреть на тех игроков, которые есть в команде»

22 июля 2017, 18:59
1

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал эпизод с травмой нападающего Ари в матче второго тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). Кроме того, он подчеркнул, что вместо покупки нового форварда на замену бразильцу стоит обратить внимание на уже имеющихся в команде игроков.

«Я считаю, что на такие вещи, особенно в моменте с Ари, надо обращать более жесткое внимание судьям, потому что там был прямой прыжок в ноги, за который надо было наказывать не только желтой карточкой.

Команда вчера играла с полной самоотдачей, ее удалось в хорошем физическом состоянии подвести к матчу, была выбрана правильная тактика, каждый футболист отдавал все силы в борьбе, поэтому претензий к команде быть не может. И результат был, и качество игры. Единственное, что омрачает, это травма Ари и микротравма Игоря Денисова.

Команда не играет одним футболистом, не строится под одного Ари и не должна зависеть только от него, ведь в предыдущих двух матчах он не забил. Что касается нового нападающего, я считаю, что мы должны посмотреть на тех игроков, которые есть. У нас есть молодой Артем Галаджан, который уже себя проявлял, поэтому, думаю, людям надо давать шанс. Это не вопрос срочной покупки кого-то, а вопрос того, что надо бы обратить внимание на других футболистов команды.

Статья расходов выходит из общего бюджета, которым управляет менеджмент. Это его мастерство, чтобы доходы сращивались с расходами. Давайте попросим болельщиков больше приходить на матчи, от этого увеличится доходная статья клуба и появятся дополнительные деньги на возможное приобретение игроков», – сказал Мещеряков.

Напомним, во встрече с армейцами Ари покинул поле на 85-й на носилках после столкновения с полузащитником красно-синих Александром Головиным. Сегодня стало известно, что 31-летний футболист пропустит несколько ближайших матчей. Точный диагноз будет поставлен позднее.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Ари
Комментарии (1)
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alex kidn
1500741937
Но все равно хоть в аренду да возьмут напа
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