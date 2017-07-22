«Суонси» заинтересован в услугах хавбека «Арсенала» Уилшира

«Суонси» заинтересован в приобретении полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира. Действующий контракт 25-летнего игрока рассчитан до лета 2018 года. В прошлом сезоне англичанин выступал на правах аренды в «Борнмуте».

Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер сообщил, что, скорее всего, хавбек проведет ближайший сезон в лондонском клубе.

Уилшир защищает цвета «Арсенала» с 2008 года. В минувшей кампании он провел 29 матчей, сделал две результативные передачи и заработал четыре желтые карточки.