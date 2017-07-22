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    Масалитин: «Не думаю, что Васин не тянет уровень ЦСКА, все-таки это игрок сборной России»

    Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что уровень защитника армейцев Виктора Васина соответствует команде. При этом, по словам специалиста, 28-летний футболист временами может допускать вольности в игре.

    – С чем связаны грубые ошибки ЦСКА в обороне?

    – Это загадка. Думаю, все дело в функциональном состоянии. Потому что ребята опытные и совершать такие ошибки… Причем они были и в первой игре, и на предсезонке. Армейцы пропускали в каждом матче. Если в прошлом сезоне, когда Гончаренко начинал работать с командой, в обороне и мышь не могла проскочить, то сейчас в каждом матче ошибки. Я уже давно не видел, чтобы ЦСКА так играл в защите.

    – Васин больше всего разочаровывает?

    – У него такой стиль игры. Он играет на грани, вальяжно. У него нет такой солидности и уверенности, как у Игнашевича. Постоянно случаются какие-то ляпы. Но такие игроки не могут быть одинаковыми. Кто-то так понимает футбол, кто-то по-другому. Не думаю, что он не тянет уровень, все-таки это игрок сборной России. Не зря же его приглашают в национальную сборную, у него есть данные для этого. Просто какие-то его вольности сказываются на результате. Где-то они проходят, а где-то за них наказывают. Мне вообще не понятно, с чего начались такие проблемы. Может, ребята находятся под нагрузкой и не могут выполнять этот объем работы? Но это больше вопрос к тренеру.

    – В преддверии Лиги чемпионов именно оборона беспокоит больше всего?

    – По игре с «Локомотивом» беспокоит все. В первом тайме вышли играть, как выразился бы Газзаев, одиннадцать джентльменов. Все с тростью и не хотят запачкаться. Да, мяч держали, а что толку? Впереди вообще ничего не было. Они хотели сыграть за счет Щенникова и Фернандеса. Что-то проходило, что-то нет. Но нельзя же действовать так прямолинейно. Надо было впереди играть неординарно, прессинговать. По составу вообще есть вопросы. Некоторые люди, которые выходили в первом тайме, вообще не соответствовали уровню игроков основного состава.

    – Кого имеете ввиду?

    – К Натхо и Вернблуму есть вопросы. К Дзагоеву в меньшей степени, потому что он после травмы. Но лучше бы Алан вышел во втором тайме на полчаса. Он бы усилил игру. Это футболисты средней линии, от которых многое зависит. Головин во втором тайме что-то пытался сделать, но одного желания мало. Средняя линия практически полностью выпала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2017 12:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 июля 2017, 19:47

      Какая Европа может быть в этом сезоне, если у всех участников еврокубков от России оборона - днище. И ни один (!!!) клуб никем защиту не усилил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 июля 2017, 18:07

      Ха-ха, игрок сборной!? Ты видел эту сборную?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 22 июля 2017, 15:27

      в ЦСКА похоже уровень у всех стал одинаковым.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 22 июля 2017, 15:00

      - Масалитин?, чем отличаются Васин, Черчесов и Мутко!?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 14:54

      уровень цска это 4 место в группе

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июля 2017, 13:54

      Вся сборная России тоже "не тянет" - поэтому он и отлично вписывается.

      0
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 июля 2017, 13:17

      А "игроком сборной России" он стал заслуженно? Если лыжника вызвать в сборную России по футболу, то он не станет великолепным футболистом.

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 22 июля 2017, 13:16

      Кокорин вроде тоже был в сборной и где он сейчас? Надо на его место (Васина) ставить другого защитника

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