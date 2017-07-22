Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Масалитин: «Не думаю, что Васин не тянет уровень ЦСКА, все-таки это игрок сборной России»

Масалитин: «Не думаю, что Васин не тянет уровень ЦСКА, все-таки это игрок сборной России»

22 июля 2017, 12:52
10

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что уровень защитника армейцев Виктора Васина соответствует команде. При этом, по словам специалиста, 28-летний футболист временами может допускать вольности в игре.

– С чем связаны грубые ошибки ЦСКА в обороне?

– Это загадка. Думаю, все дело в функциональном состоянии. Потому что ребята опытные и совершать такие ошибки… Причем они были и в первой игре, и на предсезонке. Армейцы пропускали в каждом матче. Если в прошлом сезоне, когда Гончаренко начинал работать с командой, в обороне и мышь не могла проскочить, то сейчас в каждом матче ошибки. Я уже давно не видел, чтобы ЦСКА так играл в защите.

– Васин больше всего разочаровывает?

– У него такой стиль игры. Он играет на грани, вальяжно. У него нет такой солидности и уверенности, как у Игнашевича. Постоянно случаются какие-то ляпы. Но такие игроки не могут быть одинаковыми. Кто-то так понимает футбол, кто-то по-другому. Не думаю, что он не тянет уровень, все-таки это игрок сборной России. Не зря же его приглашают в национальную сборную, у него есть данные для этого. Просто какие-то его вольности сказываются на результате. Где-то они проходят, а где-то за них наказывают. Мне вообще не понятно, с чего начались такие проблемы. Может, ребята находятся под нагрузкой и не могут выполнять этот объем работы? Но это больше вопрос к тренеру.

– В преддверии Лиги чемпионов именно оборона беспокоит больше всего?

– По игре с «Локомотивом» беспокоит все. В первом тайме вышли играть, как выразился бы Газзаев, одиннадцать джентльменов. Все с тростью и не хотят запачкаться. Да, мяч держали, а что толку? Впереди вообще ничего не было. Они хотели сыграть за счет Щенникова и Фернандеса. Что-то проходило, что-то нет. Но нельзя же действовать так прямолинейно. Надо было впереди играть неординарно, прессинговать. По составу вообще есть вопросы. Некоторые люди, которые выходили в первом тайме, вообще не соответствовали уровню игроков основного состава.

– Кого имеете ввиду?

– К Натхо и Вернблуму есть вопросы. К Дзагоеву в меньшей степени, потому что он после травмы. Но лучше бы Алан вышел во втором тайме на полчаса. Он бы усилил игру. Это футболисты средней линии, от которых многое зависит. Головин во втором тайме что-то пытался сделать, но одного желания мало. Средняя линия практически полностью выпала.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Масалитин Валерий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
EcioAuditore
1500718592
Кокорин вроде тоже был в сборной и где он сейчас? Надо на его место (Васина) ставить другого защитника
Ответить
Dimonadze
1500718640
А "игроком сборной России" он стал заслуженно? Если лыжника вызвать в сборную России по футболу, то он не станет великолепным футболистом.
Ответить
vladik12
1500720826
В сборной он играет как лучший из худших.
Ответить
Gullit 76
1500720847
Вся сборная России тоже "не тянет" - поэтому он и отлично вписывается.
Ответить
карасевщина
1500724469
уровень цска это 4 место в группе
Ответить
кеша_КБ
1500724833
- Масалитин?, чем отличаются Васин, Черчесов и Мутко!?
Ответить
sidul1
1500726436
в ЦСКА похоже уровень у всех стал одинаковым.
Ответить
Сильвербой
1500736042
Ха-ха, игрок сборной!? Ты видел эту сборную?
Ответить
Супермачо
1500742031
Какая Европа может быть в этом сезоне, если у всех участников еврокубков от России оборона - днище. И ни один (!!!) клуб никем защиту не усилил.
Ответить
Главные новости
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
22
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+