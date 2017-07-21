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    Рукас: «Зенит» – большой шаг в моей карьере»

    Защитник Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода из «Лейрии» в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний футболист, имеющий российское гражданство, будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.

    – Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой.

    – Как возник вариант с «Зенитом»?

    – Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере.

    – Уже поставили перед собой цель на ближайшее время?

    – В первую очередь – закрепиться в «Зените-2», доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной – попасть в главную команду и завоевывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.07.2017 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июля 2017, 17:40

      Лучше играть в середняке, чем ждать шанса в топклубе.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 июля 2017, 17:27

      Реально парень мыслит !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 21 июля 2017, 17:03

      А новость подавали так, как будто он перешел в первую команду Зенита

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 21 июля 2017, 15:29

      шаг на скамейку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Varnes 21 июля 2017, 15:02

      Удачи в клубе! Работа предстоит большая.

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