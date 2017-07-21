Рукас: «Зенит» – большой шаг в моей карьере»

Защитник Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода из «Лейрии» в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что 20-летний футболист, имеющий российское гражданство, будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.

– Очень рад этому переходу, поскольку я сам из Петербурга, делал свои первые шаги в академии. Спустя четыре года можно смело сказать, что вернулся домой.

– Как возник вариант с «Зенитом»?

– Был в отпуске, отдыхал. Буквально месяц назад агент сказал, что есть возможность попробовать себя в Петербурге. Согласился сразу, потому что понимал, что это за клуб. Уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере.

– Уже поставили перед собой цель на ближайшее время?

– В первую очередь – закрепиться в «Зените-2», доказать, что не зря мне дали шанс. Хочу оправдать доверие всех: тренеров, агента, родителей. Следующая задача будет максимальной – попасть в главную команду и завоевывать как можно больше трофеев, одержать как можно больше побед.