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    Эмери подтвердил желание Орье покинуть «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о серьезном намерении защитника Сержа Орье покинуть команду в это межсезонье.

    «Я разговаривал с Сержем. И сказал о своем желании, чтобы он остался в команде. Но он ответил, что планирует покинуть нашу команду.

    Мы заключили контракт с Дани Алвесем, опытным игроком с характером чемпиона, поэтому проблем не будет в случае такого развития событий», – приводит слова Эмери L'Equipe.

    Напомним, что действующий контракт Орье с «ПСЖ» рассчитан до середины 2019 года. Известно, что в его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    В прошедшем сезоне Орье сыграл в 22 матчах французской Лиги 1. В них он забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 июля 2017, 09:52

      Мю хороший вариант... он игрок апла жесткий

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