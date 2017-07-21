Эмери подтвердил желание Орье покинуть «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о серьезном намерении защитника Сержа Орье покинуть команду в это межсезонье.

«Я разговаривал с Сержем. И сказал о своем желании, чтобы он остался в команде. Но он ответил, что планирует покинуть нашу команду.

Мы заключили контракт с Дани Алвесем, опытным игроком с характером чемпиона, поэтому проблем не будет в случае такого развития событий», – приводит слова Эмери L'Equipe.

Напомним, что действующий контракт Орье с «ПСЖ» рассчитан до середины 2019 года. Известно, что в его услугах заинтересованы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Орье сыграл в 22 матчах французской Лиги 1. В них он забил один гол и отдал три результативные передачи.