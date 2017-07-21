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  • Ловчев: «У «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона»

Ловчев: «У «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона»

21 июля 2017, 06:41
18

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия красно-белых в матче первого тура российской Премьер-лиги против «Динамо», который закончился со счетом 2:2. Он признал, что везение «Спартака» осталось в прошлом сезоне.

– Пока у «Спартака» было преимущество, он играл с позиции силы, потому что и чемпионом, и обладателем Суперкубка России стал. Когда же стали заканчиваться силенки во втором тайме, все пошло не так. Все же 120 минут 4 дня назад – это многовато, тем более с равной командой, где напряг был большой. Кстати, перед матчем я предсказывал, что «Спартаку» на дерби не хватит эмоций – в точку попал. Но самое главное другое – я так давно в футболе, что знаю: если тебе где-то везет, то позже обязательно все случится с точностью до наоборот.

– Вы как раз о том, что у всех на устах – красно-белое везение в минувшем сезоне во многом и сделало «Спартак» чемпионом?

– Да, это всегда так бывает. Забиваешь какие-то чумовые голы на 93-й 95-й, а здесь тебе на 92-й обязательно вколотят. Чуть-чуть не хватило: один не доборолся, другой не дошел… В частности игрок, которого я могу отметить, как одного из лучших в этом матче «Спартака» – Мельгарехо. Он не пошел в борьбу, когда мяч выскочил из штрафной, мячик отдали вправо – и прошла передача.

Но вообще-то «Динамо» очень хорошо было настроено на матч и, конечно, гораздо свежее, боролось до последней минуты. А для «Спартака» ничего страшного не произошло на самом деле – дерби есть дерби. Кто-то уже стал забывать это противостояние за год бело-голубых в Первой лиге, а оно всегда было ярким.

В концовке вчерашнего матча «Спартак» ни одной атаки не провел – только отбивались ребята. А когда ты отбиваешься, все равно рано или поздно пропустишь. Тем более у «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона. Здесь можно разбирать разные ошибки. К примеру, Ещенко опять не закрыл дальнюю позицию, и совершенно свободный игрок соперника вначале упал, а потом уже лежа затолкал решающий мяч в ворота. Это нормальная вещь со «Спартаком». Наша команда сейчас выигрывает, когда мяч отводят со своей половины поля, а еще лучше – из своей штрафной в чужую. Пока это происходит, то можно ждать, что «Спартак» забьет, а когда соперник приводит игру к нашей штрафной, то обязательно кто-нибудь из защитников ошибется.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Мельгарехо Лоренцо Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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ДАША Д
1500611745
Оборона плохая, особенно к концу матча.
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МАКАРШВЕД
1500612250
Оборона подкачала! Центр как проходной двор, в начале игры могли пропустить, но повезло, в конце уже не повезло...
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piligrim1986
1500613149
ну иди, отладь, епта
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Munez89
1500613935
Я вот чего понять не могу, почему Спартак не приобрёл 1-2х защитников под лигу чемпионов, имею ввиду сильных защитников.Все знают что у Спартака проблемы с защитой, но никто не пошевелился под ЛЧ. Толи денег не хватило, толи не пошли игроки..короче, вопрос открыт!))
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insider_retro
1500615661
Серьёзный человек, а всё сводит к отсутствию везения, ошибкам обороны и отсутствию эмоций..... Одна игра - это эпизод общей картины сезона... Просто коллективно у многих не пошло в этой игре в определённый момент... Потеряно 3 очка, но получена встряска, которая может подпитывать спортивное рвение ещё полсезона.... Думаю, руководство и игроки сделают выводы....
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Диктор
1500617817
Просто не нужно было играть на удержание счета вот и все.
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Вадим 1972
1500618583
Да пока ещё с обороной, не всё в порядке. Когда начинают давить, начинается паника. Значит надо не на отбой в концовке играть, держать нить игры до конца матча.
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Одинокий волк Маквейд
1500620104
И оборона не бетон, и вратарь не фокусник, и полузащита проходная, и напы мазилы. В это же время в прошлом году писали все то же, однако, подождем 5-6 игр.
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Сибирь за Спартак
1500620559
В прошлом году пропустили наполовину меньше чем в позапрошлом, прогресс виден даже без супер приобретений. Джикии наиграть партнера и все будет гуд.
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Svoysvoemubrat
1500621452
Напрягает чехарда в защите: травмы, дисквалификации. Будет стабильная линия - будет защита, итальянец научит, а если они за два сезона ни хрена не поймут, гнать в шею.
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