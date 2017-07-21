Ловчев: «У «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия красно-белых в матче первого тура российской Премьер-лиги против «Динамо», который закончился со счетом 2:2. Он признал, что везение «Спартака» осталось в прошлом сезоне.

– Пока у «Спартака» было преимущество, он играл с позиции силы, потому что и чемпионом, и обладателем Суперкубка России стал. Когда же стали заканчиваться силенки во втором тайме, все пошло не так. Все же 120 минут 4 дня назад – это многовато, тем более с равной командой, где напряг был большой. Кстати, перед матчем я предсказывал, что «Спартаку» на дерби не хватит эмоций – в точку попал. Но самое главное другое – я так давно в футболе, что знаю: если тебе где-то везет, то позже обязательно все случится с точностью до наоборот.

– Вы как раз о том, что у всех на устах – красно-белое везение в минувшем сезоне во многом и сделало «Спартак» чемпионом?

– Да, это всегда так бывает. Забиваешь какие-то чумовые голы на 93-й 95-й, а здесь тебе на 92-й обязательно вколотят. Чуть-чуть не хватило: один не доборолся, другой не дошел… В частности игрок, которого я могу отметить, как одного из лучших в этом матче «Спартака» – Мельгарехо. Он не пошел в борьбу, когда мяч выскочил из штрафной, мячик отдали вправо – и прошла передача.

Но вообще-то «Динамо» очень хорошо было настроено на матч и, конечно, гораздо свежее, боролось до последней минуты. А для «Спартака» ничего страшного не произошло на самом деле – дерби есть дерби. Кто-то уже стал забывать это противостояние за год бело-голубых в Первой лиге, а оно всегда было ярким.

В концовке вчерашнего матча «Спартак» ни одной атаки не провел – только отбивались ребята. А когда ты отбиваешься, все равно рано или поздно пропустишь. Тем более у «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона. Здесь можно разбирать разные ошибки. К примеру, Ещенко опять не закрыл дальнюю позицию, и совершенно свободный игрок соперника вначале упал, а потом уже лежа затолкал решающий мяч в ворота. Это нормальная вещь со «Спартаком». Наша команда сейчас выигрывает, когда мяч отводят со своей половины поля, а еще лучше – из своей штрафной в чужую. Пока это происходит, то можно ждать, что «Спартак» забьет, а когда соперник приводит игру к нашей штрафной, то обязательно кто-нибудь из защитников ошибется.