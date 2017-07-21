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    Ловчев: «У «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона»

    Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев оценил действия красно-белых в матче первого тура российской Премьер-лиги против «Динамо», который закончился со счетом 2:2. Он признал, что везение «Спартака» осталось в прошлом сезоне.

    – Пока у «Спартака» было преимущество, он играл с позиции силы, потому что и чемпионом, и обладателем Суперкубка России стал. Когда же стали заканчиваться силенки во втором тайме, все пошло не так. Все же 120 минут 4 дня назад – это многовато, тем более с равной командой, где напряг был большой. Кстати, перед матчем я предсказывал, что «Спартаку» на дерби не хватит эмоций – в точку попал. Но самое главное другое – я так давно в футболе, что знаю: если тебе где-то везет, то позже обязательно все случится с точностью до наоборот.

    – Вы как раз о том, что у всех на устах – красно-белое везение в минувшем сезоне во многом и сделало «Спартак» чемпионом?

    – Да, это всегда так бывает. Забиваешь какие-то чумовые голы на 93-й 95-й, а здесь тебе на 92-й обязательно вколотят. Чуть-чуть не хватило: один не доборолся, другой не дошел… В частности игрок, которого я могу отметить, как одного из лучших в этом матче «Спартака» – Мельгарехо. Он не пошел в борьбу, когда мяч выскочил из штрафной, мячик отдали вправо – и прошла передача.

    Но вообще-то «Динамо» очень хорошо было настроено на матч и, конечно, гораздо свежее, боролось до последней минуты. А для «Спартака» ничего страшного не произошло на самом деле – дерби есть дерби. Кто-то уже стал забывать это противостояние за год бело-голубых в Первой лиге, а оно всегда было ярким.

    В концовке вчерашнего матча «Спартак» ни одной атаки не провел – только отбивались ребята. А когда ты отбиваешься, все равно рано или поздно пропустишь. Тем более у «Спартака» не такая уж хорошо отлаженная оборона. Здесь можно разбирать разные ошибки. К примеру, Ещенко опять не закрыл дальнюю позицию, и совершенно свободный игрок соперника вначале упал, а потом уже лежа затолкал решающий мяч в ворота. Это нормальная вещь со «Спартаком». Наша команда сейчас выигрывает, когда мяч отводят со своей половины поля, а еще лучше – из своей штрафной в чужую. Пока это происходит, то можно ждать, что «Спартак» забьет, а когда соперник приводит игру к нашей штрафной, то обязательно кто-нибудь из защитников ошибется.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    21.07.2017 06:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 июля 2017, 16:28

      только школота делает вывод по одной игре... а это видимо маразм!)

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 июля 2017, 12:38

      Ну сыграл Спартак вничью. И что? А ловчев разошёлся так, словно десятый тур, десятое место. Лишь бы попиздеть

      1
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      Рейтинг: +13

      MARSIanins 21 июля 2017, 12:33

      Охх какой это кайф заходить на бомбардир после Соккера: никакого тупого хейта, люди пишут объективно и спокойно.
      В общем одно удовольствие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 10:17

      Напрягает чехарда в защите: травмы, дисквалификации. Будет стабильная линия - будет защита, итальянец научит, а если они за два сезона ни хрена не поймут, гнать в шею.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 10:02

      В прошлом году пропустили наполовину меньше чем в позапрошлом, прогресс виден даже без супер приобретений. Джикии наиграть партнера и все будет гуд.

      10
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 09:55

      И оборона не бетон, и вратарь не фокусник, и полузащита проходная, и напы мазилы. В это же время в прошлом году писали все то же, однако, подождем 5-6 игр.

      11
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 21 июля 2017, 09:29

      Да пока ещё с обороной, не всё в порядке. Когда начинают давить, начинается паника. Значит надо не на отбой в концовке играть, держать нить игры до конца матча.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июля 2017, 09:16

      Просто не нужно было играть на удержание счета вот и все.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 08:41

      Серьёзный человек, а всё сводит к отсутствию везения, ошибкам обороны и отсутствию эмоций..... Одна игра - это эпизод общей картины сезона... Просто коллективно у многих не пошло в этой игре в определённый момент... Потеряно 3 очка, но получена встряска, которая может подпитывать спортивное рвение ещё полсезона.... Думаю, руководство и игроки сделают выводы....

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > insider_retro 21 июля 2017, 08:56

      Потеряно 2 очка

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Pro100Kid 21 июля 2017, 08:58

      Пардон, спасибо!....

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > insider_retro 21 июля 2017, 09:11

      Ключевое слово: потеряно,
      Но впереди ещё игр немерено.

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > subbotaspartak 21 июля 2017, 09:58

      еще только начало!а там посмотрим на что спартак способен!

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 июля 2017, 08:12

      Я вот чего понять не могу, почему Спартак не приобрёл 1-2х защитников под лигу чемпионов, имею ввиду сильных защитников.Все знают что у Спартака проблемы с защитой, но никто не пошевелился под ЛЧ.
      Толи денег не хватило, толи не пошли игроки..короче, вопрос открыт!))

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Munez89 21 июля 2017, 09:21

      окно еще открыто, время есть

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