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    ФИФА и УЕФА хотят лишить Вильяра своих постов

    ФИФА и УЕФА готовы лишить главу Королевской испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра своих постов в организациях из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался чиновник. Он является вице-президентом УЕФА и старшим вице-президентом совета ФИФА.

    Напомним, что в прошедший понедельник суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время проведения следственных действий. Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент организации и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда.

    Все они подозреваются в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценивается в 45 миллионов евро.

    Стоит отметить, что в мае Вильяр был в восьмой раз подряд переизбран на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.

    Источник: AS

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    21.07.2017 06:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 21 июля 2017, 12:39

      Эх нашу бы мудко кто лешил

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