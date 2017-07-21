ФИФА и УЕФА хотят лишить Вильяра своих постов

ФИФА и УЕФА готовы лишить главу Королевской испанской футбольной федерации Анхеля Марию Вильяра своих постов в организациях из-за коррупционного скандала, в центре которого оказался чиновник. Он является вице-президентом УЕФА и старшим вице-президентом совета ФИФА.

Напомним, что в прошедший понедельник суд Мадрида оставил под стражей Вильяра на время проведения следственных действий. Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент организации и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда.

Все они подозреваются в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов. Общий ущерб от их незаконной деятельности оценивается в 45 миллионов евро.

Стоит отметить, что в мае Вильяр был в восьмой раз подряд переизбран на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.