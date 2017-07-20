Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщик «Динамо»: «С Зобниным агрессивно общались, но никто не лез к нему в ложу. Потом его дружок плеснул в нас коньяком»

    48-летний болельщик «Динамо» Дмитрий Пименов сообщил подробности инцидента с Романом Зобниным в VIP-ложе «Арены Химки». По версии супруги 23-летнего полузащитника, на него пытались напасть во время матча бело-голубых против «Спартака» (2:2) в рамках первого тура РФПЛ.

    – Я был там и все видел. Увидели Зобнина на нашей трибуне. Начали агрессивно ему высказывать все, что о нем думают. Никто не лез к нему в ложу – просто потом выбежал какой-то его дружок и плеснул в нас коньяком. Затем Роман ушел – а того парня мы попросили выйти к нам, раз такой смелый. Зобнина никто не хватал, не угрожал, ему просто высказали свое мнение. Что о нем люди думают после того, как он сбежал.

    – Сбежал? Стоп, но он перешел в другой клуб, просто сменив место работы. И что же о нем люди думают?

    – А что могут думать люди о человеке, который сбежал к врагам? Иуда!

    – Даже так?

    – Кричали это слово. Ну и другие, покрепче. Попросили покинуть это место и уйти к своим красно-белым друзьям.

    – Когда случилось происшествие?

    – Прямо перед игрой. Матч еще не начался. Сам Роман не отвечал, потом поднялся и ушел. Никто не пытался попасть к нему в VIP-ложу. Единственное, началось обострение – когда тот товарищ плеснул коньяком. Вот тогда и пошли бурные эмоции. Но никто не собирался лезть к нему. Вы так описываете все, что аж противно читать. Якобы его пытался кто-то ударить. Да пальцем не тронули!

    – Роман ушел на повышение, потом дорос до основного состава сборной. Что здесь плохого?

    – Ну да, сначала они опустили «Динамо» в ФНЛ, а потом ушли в «Спартак».

    – И вы так агрессивно настроены к тем, кто ушел в «Спартак»?

    – Да. Так-то мне вообще по барабану, но только не надо садиться на нашей трибуне. Есть трибуна А, где красно-белых полно, там можно сидеть.

    – Представьте, что вы встретили Романа на улице. Что бы сказали?

    – Ничего. Просто прошел бы мимо. Вся агрессия – только на стадионе, когда он на нашем секторе. И перед матчем бы встретились – ничего бы не сказали. Но на самом стадионе лучше идти в спартаковские сектора.

    Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что инициаторы подобных конфликтов не должны посещать футбольные матчи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1426

      Freyd 21 июля 2017, 15:04

      Даун 48-летний,что ещё добавить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2017, 10:55

      48 лет а такой идиот.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > OfaZavr 21 июля 2017, 14:45

      Дзюбу посадить на ваш,посмотрели бы за реакцией ваших памперс-головых!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 июля 2017, 09:53

      Человечек хотел" болел"Динамо угостить коньячком ,но они не пьющие, ,вот он им и" брызганул "для успокоения" нервишек ",а то вы все на Зобнина "гавкали" сорвавшись с цепи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2017, 06:50

      На стадионах болельщиков разделяют по секторам, а вот раньше мы сидели на трибунах все вместе и болельщики ЦСКА, и Динамо, и Спартака, и др. болельщики
      и было всё дружно, вместе пили пиво после игры.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > vladimir-7 21 июля 2017, 09:46

      Да, было время!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 21 июля 2017, 06:29

      Не зря вам в Воронеже люлей наваляли

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > gambler35 21 июля 2017, 14:48

      Прыгнуть на 60,за коповскими шкурами?Еще не конец света,дорожки встретятся и многие воронежские уже так хвалится не станут!Высоко взлетать,да потом низко падать!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 июля 2017, 06:22

      Да ты сам неадекват Пименов!!!! 48 лет ума нет!!!! Что вы только не кричали там....Правильно что от вас игроки уходят...не умеете команду поддерживать!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 05:39

      Вся агрессия – только на стадионе. Вот и вся суть, зачем он на трибуне. Его лечить нужно.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 05:30

      Теплый прием на Открытии обеспечен, только без коньяка.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 05:16

      С ним не интервью должно быть, а протокол в обезьяннике.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 июля 2017, 01:25

      Вернуть надо динамиков в ФНЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11