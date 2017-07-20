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  • Болельщик «Динамо»: «С Зобниным агрессивно общались, но никто не лез к нему в ложу. Потом его дружок плеснул в нас коньяком»

Болельщик «Динамо»: «С Зобниным агрессивно общались, но никто не лез к нему в ложу. Потом его дружок плеснул в нас коньяком»

20 июля 2017, 22:28
28

48-летний болельщик «Динамо» Дмитрий Пименов сообщил подробности инцидента с Романом Зобниным в VIP-ложе «Арены Химки». По версии супруги 23-летнего полузащитника, на него пытались напасть во время матча бело-голубых против «Спартака» (2:2) в рамках первого тура РФПЛ.

– Я был там и все видел. Увидели Зобнина на нашей трибуне. Начали агрессивно ему высказывать все, что о нем думают. Никто не лез к нему в ложу – просто потом выбежал какой-то его дружок и плеснул в нас коньяком. Затем Роман ушел – а того парня мы попросили выйти к нам, раз такой смелый. Зобнина никто не хватал, не угрожал, ему просто высказали свое мнение. Что о нем люди думают после того, как он сбежал.

– Сбежал? Стоп, но он перешел в другой клуб, просто сменив место работы. И что же о нем люди думают?

– А что могут думать люди о человеке, который сбежал к врагам? Иуда!

– Даже так?

– Кричали это слово. Ну и другие, покрепче. Попросили покинуть это место и уйти к своим красно-белым друзьям.

– Когда случилось происшествие?

– Прямо перед игрой. Матч еще не начался. Сам Роман не отвечал, потом поднялся и ушел. Никто не пытался попасть к нему в VIP-ложу. Единственное, началось обострение – когда тот товарищ плеснул коньяком. Вот тогда и пошли бурные эмоции. Но никто не собирался лезть к нему. Вы так описываете все, что аж противно читать. Якобы его пытался кто-то ударить. Да пальцем не тронули!

– Роман ушел на повышение, потом дорос до основного состава сборной. Что здесь плохого?

– Ну да, сначала они опустили «Динамо» в ФНЛ, а потом ушли в «Спартак».

– И вы так агрессивно настроены к тем, кто ушел в «Спартак»?

– Да. Так-то мне вообще по барабану, но только не надо садиться на нашей трибуне. Есть трибуна А, где красно-белых полно, там можно сидеть.

– Представьте, что вы встретили Романа на улице. Что бы сказали?

– Ничего. Просто прошел бы мимо. Вся агрессия – только на стадионе, когда он на нашем секторе. И перед матчем бы встретились – ничего бы не сказали. Но на самом стадионе лучше идти в спартаковские сектора.

Ранее глава РФС Виталий Мутко сказал, что инициаторы подобных конфликтов не должны посещать футбольные матчи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зобнин Роман
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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SPARTAK 85
1500581376
Высказывали грубо? А ты кто такой вообще высказывать? Урод моральный.
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zagrizlik
1500581808
А чего он ждал? Так поступают во всех странах мира и чемпионатах...переход к прямому конкуренту никогда не одобряется. Таких случаев полно из последнего гётце, игуаин ну и т.д. Раз ты теперь за спартак вали в сектор спартака. Или сиди дома смотри плазму.
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nbv
1500586624
Я вот не понимаю болел динамо. Все кричат что спартак виноват в том , что они оказались в ФНЛ, а то что они весь сезон шли к этому сами, да же намёка нет. Вы бы лучше претензии высказывали своему руководству, которое все сделало что бы клуб так опустился. А то что вы начали обзывать человека который просто пришёл посмотреть матч, показывает ваш уровень интилекта. Да пока Роман не перешёл в спартак о нем никто и ничего толком то и не слышал. Если бы у него ничего не получилось бы в Спартаке , вы бы его даже и не узнали.
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forward33
1500587443
Он поэтому и плестнул, потому что вы Рому оскорбляли
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Одинокий волк Маквейд
1500603416
С ним не интервью должно быть, а протокол в обезьяннике.
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Сибирь за Спартак
1500604216
Теплый прием на Открытии обеспечен, только без коньяка.
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Svoysvoemubrat
1500604763
Вся агрессия – только на стадионе. Вот и вся суть, зачем он на трибуне. Его лечить нужно.
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Obojaemiy
1500607362
Да ты сам неадекват Пименов!!!! 48 лет ума нет!!!! Что вы только не кричали там....Правильно что от вас игроки уходят...не умеете команду поддерживать!
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gambler35
1500607779
Не зря вам в Воронеже люлей наваляли
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vladimir-7
1500609001
На стадионах болельщиков разделяют по секторам, а вот раньше мы сидели на трибунах все вместе и болельщики ЦСКА, и Динамо, и Спартака, и др. болельщики и было всё дружно, вместе пили пиво после игры.
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